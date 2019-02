Sesar "poremetio" festival košarke, Gorica u polufinalu

U polufinalima Ćosićeva kupa, na splitskim Gripama, nadmetat će se tri četvftfinalna favorita i jedan "nepozvani svat". Najprije će snage odmjeriti Cibona i Zadar (16.30), a drugog finalista iznjedrit će dvoboj branitelja naslova Cedevite i neočekivanog polufinalista Gorice kojoj je to najveći domet u klupskoj povijesti.

Uz jako dobru timsku igru i sjajnu partiju Majcunića (20 koševa), Velikogoričani su iskoristili slabosti domaćina (71:63) pa su od, objektivne domaće publike, zavrijedili i aplauz. A tome je bilo tako i zato jer je mudri trener Josip Sesar svojim igračima zabranio da "divljaju" od sreće već na parketu nego da to ostave za svlačionicu.

- Rekao sam igračima da nema potrebe za slavljem na parketu jer poštujem kadrovske probleme u kojima se našao moj kolega Anzulović, a nisam to dozvolio niti zbog korektne splitske publike koja me uvijek lijepo dočeka.

A kako i neće kada je upravo on bio član one posljednje Splitove šampionske momčadi iz 2003. Klub je to koji dugo čeka i još će čekati jer to kako sada trostruki prvak Europe izgleda ne ostavlja prostora nekom većem optimizmu. Uostalom, već jučer određena skupina navijača skandirala je "Zula odlazi".

- S pravom su to činili. Svaki poraz ima svoju cijenu i navijači imaju pravo komentirati na svoj način - kazao je trener Splićana Vladimir Anzulović i dodao:

- Nisam računao na ovakvu zakočenost i ovakav loš šuterski dan, samo 37 posto. Spremali smo se na usku obranu Velikogoričana, no kada imaš takav šut kao mi onda ne možeš pričati o ničemu pa tako niti o obrani. Očito nam je važnost ove utakmice skratila ruke. Marčinković je igrao sa slomljenim prstom, a Kalajžić nas je poremetio s nepotrebnim prekršajima.

Anzulovićev sretni kolega Sesar ovako je prokomentirao uspjeh svoje momčadi:

- Primiti 63 koša od Splita na njegovu terenu znači da smo bili jako dobro fokusirani cijelu utakmicu. A onih 39 skokova pokazatelj su naše volje i želje. Ovo što se Splitu dogodilo s momčadi ove sezone, toliko ozljeda i pehova, to presložiti ne bi mogao niti Phil Jackson. Rekao sam dečkima da je ovo utakmica u kojoj nemaju što izgubiti i oni su odigrali hrabro. Drago mi je da sam kod Papca, tek u 32. godini, vidio da je pokazao emocije. Bila je ovo velika pobjeda radišne momčadi, no ja bih ju svejedno mijenjao za pobjedu u HT Premijer ligi jer tamo smo u većem problemu nego u ovom natjecanju.

Sesara sada čeka okršaj s puno bolje "naoružanim" kolegom Slavenom Rimcem, koji ima silan igrački arsenal. Može li Gorica protiv Cedevite?

- Možemo izaći na parket - našalio se Sesar i nastavio ozbiljno:

- Cedevita je veliki favorit i ja ne mogu reći da li mi uopće imamo izglede i koliki su oni ako ih imamo. No, nećemo se predati i tražit ću od svojih igrača da i u toj utakmici uživaju u ovom postignuću.

A polufinalni suparnik Velikogoričana u četvrtfinalu je imao najuvjerljiviji nastup. Cedevita se lako obračunala sa Zabokom (98:73).

- Nemam što prigovoriti svojim igračima. Igrali smo koliko nam je Cedevita dopustila i tu se prije svega pitalo njih, a ne nas. Neke su stvari u našoj igri mogle biti bolje, možda nam je nedostajalo i malo hrabrosti, no oni su u svakom pojedinačnom dvoboju bili jači. Zapravo, Cedevita na ovom turniru ima najveće izglede za osvojiti trofej.

Cedevitin trener Rimac imao je oslonac u razigravaču Katiću (17 koševa, 5 asista), krilnom-centru Cooku (15 koševa, 5 asista, 4 osvojene lopte) i centru Stipanoviću (16 koševa, 4 napadačka skoka).

- U pripremi momčadi pomogle su mi i prve dvije četvrtfinalne utakmice u kojima su se favoriti prilično mučili - kazao je Rimac dodavši da u polufinalu očekuje Split.

Na koncu se to ipak nije dogodilo jer je trener Gorice Josip Sesar sa svojim momcima "poremetio" nešto što je najavljivano kao festival košarke. Možda to završni turnir Ćosićeva kupa i dalje jest, ali bez domaćina u polufinalu on ipak ostaje bez "začina".