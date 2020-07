Kakva senzacija! Osijek želi Nenada Bjelicu, on poručio: Zašto ne, Osijek je moj grad

Zanimljive se stvari s prizvukom senzacije događaju u Gradskom vrtu, i to samo dan-dva nakon što je propuštena šansa generacije, a Osijek ostao bez povijesnih kvalifikacija za Ligu prvaka. Malo je trebalo pa da se veliko razočaranje raspletom prvenstva pretvori u euforiju. Ako ima imalo istine u kuloarskim pričama, onda će Osijek s velikim i neskrivenim šampionskim ambicijama krenuti u novu sezonu, koja bi trebala biti zaključena preseljenjem na novi stadion. Izvori bliski klubu tvrde da čelnici bijelo-plavih na klupi žele Nenada Bjelicu!

Još nije bilo kontakta

Bio je to povod da nazovemo jednog od najboljih hrvatskih trenera, ali uslijedio je “hladan tuš”.

– Takve su vijesti stigle i do mene, ali nikakvih kontakata za sada nije bilo – kazao je Bjelica.

To, međutim, ne znači da nije otvoren za razgovore, ako do njih dođe.

– Zašto ne? Osijek je moj grad, klub moga djetinjstva. I dalje imam puno otvorenih opcija, a koju ću odabrati, ne znam, ali s Osijekom nisam imao nikakve kontakte – dodao je.

Veliki povratak Bjelice u rodni grad zasad je još daleko, no sama nagađanja o povratku klupske legende probudila su navijačke strasti. Doduše, dio Osijekovih fanova svojedobno mu je jako zamjerio odluku da preuzme klupu Dinama, ali sve je zaboravljeno. Prve reakcije na navijačkim forumima potvrđuju upravo to. Uostalom, Bjelica je jedan od najvoljenijih nogometaša u klupskoj povijesti, možda i jedini kojemu su navijači pjevali pod prozorom, a i desetak godina nakon što je odigrao posljednju utakmicu za matični klub, u Gradskom vrtu i dalje se pjevalo “Jedan je Bjelica Nenad”. S velikim rezultatom u očima navijača Osijeka postao bi heroj. Na stranu navijačke strasti, jer uvijek je najlakše zamjeriti najvoljenijem, ali Bjelica nije bio u situaciji da je birao između Osijeka i Dinama. “Osijek me nije zvao. Znači, nisam birao između Dinama i Osijeka. Prije dolaska u Dinamo bio sam slobodan trener, a imao sam na stolu ponudu hrvatskog kluba”, objasnio je jednom prilikom. Otkako je proljetos naprasno napustio Maksimir, Bjelica je u potrazi za novim poslom, jedno vrijeme nudila mu se klupa Fenerbahçea, bio je kandidat za trenersko mjesto u Betisu, u kojem je proveo dio nogometne karijere. Nema spora oko toga da bi Bjelica u svlačionicu donio pobjednički mentalitet, očito posljednje što Osijeku nedostaje za rezultatski iskorak s obzirom na kvalitetu momčadi. Ako se u idućim danima ne pokaže da “gdje ima dima, ima i vatre”, ako interes ipak ostane samo na razini nagađanja i ne bude formaliziran službenim kontaktom, Osijek će svejedno morati potražiti trenersko rješenje, staro ili novo. Naime, Ivica Kulešević, koji je na klupu sjeo u rujnu prošle godine kao privremeno rješenje, a na koncu ostao do kraja sezone, nije vezan trenerskim ugovorom.

Za Osijek nema krize

Istodobno se s trenerskom rješava i kadrovska križaljka za iduću sezonu, a za Osijek, ako je suditi po prvim koracima na nogometnom tržištu, nema krize. Već prvi radni dan po završetku sezone iskorišten je za potpisivanje ugovora s kongoanskim veznjakom Merveilom Ndockytom, koji je prošlu sezonu u Osijeku proveo kao posuđeni igrač Getafea. Njegov ugovor od španjolskog kluba navodno je otkupljen za nešto više od pola milijuna eura uz postotak idućeg transfera. Također, traju pregovori s Olympiacosom o kupnji Igora Silve, koji je također prošlu sezonu u Gradskom vrtu proveo na posudbi. Osijek je atenskom velikanu poslao ponudu od pola milijuna, a Grci su odgovorili cijenom od milijun eura.

Klubovi će se na obostrano zadovoljstvo vjerojatno naći negdje na sredini tog iznosa. Čelništvo je angažirano i u potrazi za pojačanjima, a nova imena vrlo brzo trebala bi biti i promovirana s obzirom na to da je nova sezona iza ugla, već za tri tjedna. Izvjesno je kako neće biti prodaja ključnih igrača, već eventualno jedna, ali vrijedna s obzirom na interes koji vlada za Mirkom Marićem. U igri su Fenerbahçe i Glasgow Rangers, koji je prije nekoliko mjeseci i poslao službenu ponudu koja je odbijena, ali i kijevski Dynamo te neimenovani njemački bundesligaš. Za najboljeg strijelca momčadi u posljednje dvije sezone Osijek očekuje najmanje pet milijuna eura, što je iznos kojim posljednjih dana barataju turski i škotski mediji, a što je u rangu rekordnog klupskog transfera i prodaje Boška Šutala u Atalantu prošle zime. Pritom, u pregovorima s potencijalnim kupcima bijelo-plavi ne moraju se žuriti i mogu diktirati uvjete. Naime, u velikoj su prednosti s obzirom na to da Mariću ugovor koji je nedavno produljio istječe tek u ljeto 2023. godine.