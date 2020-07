Rođen je u Njemačkoj, ali srce je odlučilo: San mi je igrati za Hrvatsku!

Rijetko tko se može sjetiti ovako napete završnice Prve HNL, a osim što su svi brojili bodove i gledali mjesta koja vode u europska natjecanja, zbrajali su se i golovi. Bitka se vodila i za najboljeg strijelca lige, a na kraju je ‘grah pao’ tako da ih imamo čak tri. Naime, Mirko Marić (Osijek), Mijo Caktaš (Hajduk) i Mirko Antonio Čolak (Rijeka) imaju po 20 pogodaka. No najbolji je samo jedan. Prvo mjesto ipak je pripalo Čolaku jer ove je sezone odigrao 32 utakmice i na terenu proveo 2508 minuta. Caktaš je također odigrao 32 utakmice, ali uz 2806 minuta na terenu. Marić ima 35 utakmica uz 3057 minuta pa se prema pravilima lige smjestio na treće mjesto liste strijelaca.

Stoga Rijeka, iako su joj izmaknule kvalifikacije Lige prvaka, barem u svojim redovima ima nešto najbolje.

“Lokosi su sve zaslužili”

– Kao napadač sanjaš o tome. Jako sam sretan i ponosan. To je najveća nagrada napadaču koju može dobiti, da je najbolji strijelac lige. Puno poruka sam dobio, veliku podršku od obitelji, prijatelja, cure, oni me podržavaju i kada sam loš i kada sam najbolji. Oni me uvijek dignu. Daju mi snagu i potvrdu da mogu još više – rekao je 26-godišnji Čolak koji je svjestan da u Prvoj HNL za tu titulu ima veliku konkurenciju.

– Ne volim pričati o drugim igračima, a posebice o konkurenciji.

No zato može govoriti o sezoni koja za kvarnersku momčad nije bila loša.

– Mislim da smo odigrali baš odličnu sezonu, ispunili smo ciljeve kluba. U rukama smo imali drugo mjesto prije ovih utakmica. No na kraju krajeva zadovoljni smo. Još ima puno vremena do Europe da se pripremimo. Mislim da ćemo ući u treće pretkolo i imat ćemo velike šanse za grupnu fazu.

Rijeka će sigurno u 3. pretkolo Europske lige, a prije toga je čeka ždrijeb 1. rujna.

Ipak, prije Europe treba riješiti pitanje pobjednika Kupa. Naime, 1. kolovoza u Šibeniku će se za tu titulu boriti s Lokomotivom.

– Oni su imali odličnu sezonu, zaslužili su to drugo mjesto. Potvrdili su niz koji su imali. Bit će teška utakmica u finalu, pobjednika će odlučiti onaj tko na terenu napravi grešku manje jer se u Kupu greške ne ispravljaju. Lokomotiva puno igra na kartu kolektiva. Oni su baš uigrana momčad koja je dugo zajedno. To je njihova najveća snaga – kaže Čolak. Inače je rođen u njemačkom Ludwigsburgu, a u Hrvatskoj je pravo napadačko otkriće postao još 2018. godine. Nije tajna da mu je jedan od snova i odjenuti dres vatrenih. S obzirom na to da sada u CV-ju ima i naslov najboljeg strijelca lige, možda uđe u radar izbornika Zlatka Dalića.

– Kao napadač najveća stvar koju mogu napraviti jest zabijati golove i na dobrom sam putu. Meni je najveći san da igram za hrvatsku reprezentaciju. Želim još više, želim se još više dokazati izborniku i nadam se da će me jednog dana pozvati u reprezentaciju.

Uživa u Rijeci

Osim što želi u hrvatsku A vrstu, sanja i o Ligi prvaka... No za sada, itekako uživa u Rijeci.

– Meni je u Rijeci jako dobro. Vidi se to i u mojoj formi i pozitivi. Lijep mi je život ovdje, to puno utječe i na moju formu. To je tih 10, 15 posto koji mi pomažu.

Ne može se žaliti ni na status u klubu jer s trenerom Simonom Rožmanom dobro je kliknuo.

– Rožman je dobar trener, traži što više od igrača, od svih želi napredak bez obzira na to igra li netko ili ne. Jako je mlad, a već se vidi da ima iskustva i znanja, to mi se baš sviđa.

No nije Slovenac jedini imao velik utjecaj na njegov napredak.

– Najveći utjecaj na moj razvoj imali su Igor Bišćan i Simon Rožman. Oni su u meni napravili onaj klik, tada sam se počeo poboljšavati. Znao sam da imam kvalitetu, ali oni su mi dali povjerenje i zbog njih sam onaj Čolak koji sam sada.

Ipak, njegov najveći uspjeh došao je u jeku pandemije koronavirusa koja je navijače maknula s tribina. Nije lako slaviti u tišini.

– Naravno da je najljepše kada igraš pred navijačima, posebice kada zabiješ gol, ali svjesni smo kakva je situacija. Navikli smo se. Nadam se da će se publika što prije vratiti na tribine.

