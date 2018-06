Šeici iznenadili potezom nakon nepravomoćne presude Mamiću

Iako je Hrvatskoj nepravomoćno osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zatvora, Zoran Mamić u Al Ainu nagrađen je novim ugovorom.

Mamić je s klubom prošle sezone ispisao povijest jer ih je odveo do dvostruke krune. U klubu su mu stoga odlučili produžiti ugovor na još godinu dana.

Nije poznato koliko će Mamić zarađivati, no sigurno da su mu šeici dali bolje uvjete nego u prethodnom ugovoru za kojeg je govorio da mu donosi oko pet milijuna eura godišnje.

✍️ @ZoranM_official signed a new contract to commit himself to @alainfcae 👏#alainclub pic.twitter.com/OTPePLbrEY