Mijenja se odluka koja je izazvala buru navijača, Jakobušić izašao pred kamere: 'Hajduk je narodni'

Šef Hajduka Lukša Jakobušić u emisiji uživo na Hajduk Digitalu objavio je kako će klub olabaviti novo pravilo kupnje ulaznica, a prema kojem su to pravo do kraja sezone imali samo članovi kluba. Učlanjenjem u Hajduk stječe se pravo na kupnju ulaznica, klub je tako odlučio iz pragmatičnih razloga i smanjivanja pritiska zbog karata zadnje dane pred utakmicu, ali reakcije navijača, posebice Hajdukovih ne-članova dovele sui Hajduk do novog poteza - da odluku preispita.

'Ovih devet kola narednih ostaje pravilo da samo članovi mogu kupovati ulaznice, s tim da ćemo za rođendan imati posebne akcije te da za derbi s Rijekom mogu kupiti i svi oni koji su bili članovi 2022. godine. Nakon toga ćemo sjesti i donijeti najbolju odluku za narodni Hajduk', kazao je Jakobušić.

Reakcija Hajduka, nakon osluškivanja članstva i ostale hajdučke zajednice, donesena je tako nakon analize koju su u klubu odradili posljednjih dana, kao što je i prva odluka o promjeni načina prodaje ulaznica i zatvaranja otvorenog puta do karte onima koji ne žele uplaćivati članarine u Hajduk ili Udrugu Naš Hajduk, donesena na temelju analize poslovne politike. Hajduk donosi odluke, za njih odgovara i ima ih pravo mijenjati ili olabaviti ako one iritiraju njegove potrošače. Stvar je jednostavna, no izaziva stalne polemike u kojima sudjeluju i mnogi koji s članskim modelom i načinom funkcioniranja klubova nisu ni upoznati.

Hajduk u Europi

Jakobušić kaže: 'Mi u Hajduku ponekad nismo ni svjesni koliko smo kao klub i podneblje privilegirani kao članovi Hajduka. Mi smo ljudi privilegirani jer imamo ovakav klub! Čast je biti član Hajduka i član ove prgave familije'

Predsjednik Hajduka je pojasnio da i u narednih devet kola oni koji ne žele biti članovi, mogu do karte preko preplata.

'Razgovaramo, pratimo i donosimo odluke koje vidimo kao najbolje za klub. Imat ćemo još više od stotinu akcija učlanjivanja u klub. Zahvaljujem svima, ovim brojkama Hajduk se svrstava uz bok klubovima u Europi'

Nezabilježene brojke

A ta familija premašila je jučer broj od 50 tisuća članova. Jedan od najvećih klubova s ovih prostora i dalje raste, doslovno i u dosad nezabilježenim razmjerima. Povijest Hajduka ne pamti kad je splitski klub imao više članova. Nikad spona između kluba i njegovih navijača nije bila tako čvrsta. Samo porast u prihodu od marketinga, a u koji se slijevaju novac od prodaje ulaznica, sponzorski ugovori, prihodi na dan utakmice i oglašavanja, praktično sve osim novca od transfernih odšteta i prometa igračima, svjedoči koliki je pomak u tom segmentu odrađen pod vodstvom Uprave Lukše Jakobušića – 2022. godine Hajduk je uprihodio 112 milijuna kuna od marketinga i komercijalnih aktivnosti: 30 milijuna kuna od prodaje ulaznica, 22 milijuna kuna od oglašavanja, 36 milijuna kuna od komercijalne prodaje te 17 milijuna od ostalih prihoda.

U istom razdoblju tijekom 2021. godine upisani prihod u rubrici marketinških aktivnosti iznosio je 47 milijuna kuna. Nadalje, oko 800 tisuća eura od početka ove godine uplatili su navijači za članarine, dok je cijele protekle godine Hajduk od navijača dobio oko milijun eura. Dakle, ni u mjesec dana premašen je prošlogodišnji rezultat. Rezultati su to nove masovne akcije učlanjenja navijača u Hajduk, odnosno ciljanog omasovljavanja i osnaživanja klupske strategije o samoodrživom klubu. U eri od osamostaljenja Hajduk od 2011. godine funkcionira po članskom modelu, nakon što su ga navijači spasili od stečaja i štetne politike. Raspravljalo se i tada o njihovim metodama, "ulici koja vodi klub", raspravlja se danas i sigurno će se o tome raspravljati i ubuduće jer svaki potez kluba velikog kao Hajduk, koji na više razina živi od euforije svojih navijača i ima takav potencijal među članovima, ujedno i potrošačima, izaziva njihove reakcije, koje Jakobušićeva Uprava dakako pozorno osluškuje.