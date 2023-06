Saudijci uz pomoć sporta žele na vrh svjetskog poretka

U ljetnom prijelaznom roku za 2023. godinu, koji je tek počeo, već smo vidjeli pregršt velikih i iznenađujućih transfera, od recimo našeg Matea Kovačića u Manchester City, pa sve do Lionela Messija u Inter Miami. Međutim, jedna sekcija prijelaznog roka ovog je ljeta privukla posebnu pažnju pratitelja nogometa. Riječ je, naravno, o silnim transferima velikih nogometnih imena u Saudijsku Arabiju, gdje se zbog nafte nalaze milijarde, ali se igra manje kvalitetan nogomet.

Ove zime cijela saudijska priča bila je utemeljena na dovođenju nogometne megazvijezde Cristiana Ronalda (38) koji je bijesan napustio Manchester United i došao u redove Al-Nassra. Naravno, taj transfer izazvao je ogroman učinak. Brojke pokazuju da je Al-Nassr po broju televizijskih gledatelja bio peti najpraćeniji nogometni klub svijeta, a slična se tema nastavlja i na društvenim mrežama. Na svim poznatijim platformama (Instagram, TikTok, Twitter), Al-Nassr je bio među tri ili pet najpraćenijih klubova svijeta. Tu su rangirani i ispred nogometnih velikana kao što su Bayern, Liverpool, Manchester United, Milan...

Ljudi iz samog vrha države taj su interes jako dobro prepoznali pa je ovog lipnja napravljena velika prekretnica koja je otvorila sve putove. Ljudi iz javnog investicijskog fona Saudijske Arabije (JIF), koji je u vlasništvu kraljevske obitelji, odlučili su uz već Al-Nassr, otkupiti i preostala tri najjača kluba u njihovoj ligi – Al Ittihad, Al-Ahli i Al-Hilal.

Doveli četvoricu iz Chelseaja

To se ujedno uklapa i sa saudijskim programom "Vizija 2030" u kojem planiraju sportom i showbusinessom sprati sa svoje države negativnu reputaciju koju imaju zbog zaostajanja u ljudskim pravima, te postati svjetska velesila.

– Saudijska Arabija vidi se na vrhu novog svjetskog poretka, a ulaganje u sport pomaže pri pozicioniranju države u tom poretku – ističe Simon Chadwick, profesor geopolitičke ekonomije sa Sveučilišta u Parizu.

Od objave te akvizicije, slikovito rečeno, svi nogometni putovi vode u Saudijsku Arabiju. U ovom prijelaznom roku gotovo da nije bilo igrača koji napušta svoj klub, a da se neki saudijski klub nije barem zainteresirao za njegove usluge. Prvi veliki transfer ovog lipnja bio je onaj trenutačno službeno najboljeg nogometaša svijeta, Zlatne lopte Karima Benzeme (35) koji je nakon 14 godina napustio Real Madrid i postao igrač Al-Ittihada. Za isti klub je nedugo nakon toga potpisao možda i najbolji zadnji veznjak svijeta u proteklih sedam-osam godina, N'Golo Kanté (32).

Nije Kanté jedini Chelseajev igrač koji je otišao put Saudijske Arabije. U proteklih tjedan dana Stamford Bridge su Bliskim istokom zamijenili i stoper Kalidou Koulibaly (32) koji je stigao u Al-Hilal, vratar Edouard Mendy (31) koji je novi igrač Al-Ahlija te ofenzivni veznjak Hakim Ziyech (30) koji se pridružuje Ronaldu u Al-Nassru. U svim tim transferima riječ je o velikim nogometnim imenima, ali ipak o imenima čiji je igrački zenit prošao.

Upozorenje Europi, pak, daje transfer Rúbena Nevesa iz Wolverhamptona. Riječ je o sjajnom 26-godišnjem veznjaku čiji vrhunac karijere po godinama tek slijedi, a za kojeg su se ovog ljeta zanimali Barcelona, Liverpool, Juventus i Manchester United. Na kraju je od svih tih opcija Neves odabrao Al-Hilal i tako potvrdio da Saudijci mogu imati moć u pregovaranju nad europskim velikanima i kod mlađih igrača, ne samo onih na zalasku karijere.

Sve ovo neodoljivo podsjeća na dvije situacije iz ovog stoljeća u kojima su nogometno ne toliko jake sredine najednom zbog ogromne količine novca privukle velika imena. Prvi takav slučaj dogodio se početkom 2010-ih u ruskom Anžiju iz Mahačkale, kamo su dolazila igrati imena poput Samuela Eto'a i Roberta Carlosa. No taj je plan brzo propao, ironično, zato što zapravo nikakav plan nije ni postojao. Nešto ozbiljnije su 2016. godine zagrizli Kinezi, kad je sam predsjednik naredio da se u tamošnju ligu dovode najbolji mogući igrači kako bi se podigrao pedigre domaće lige, samim time i reprezentacije. U Kinu su stizala imena poput Carlosa Téveza, Ramiresa i Hulka, no ubrzo su vladajući shvatili da se zapravo ništa važno ne događa te da samo pune džepove stranaca i kineska priča je do 2019. bila više-manje gotova. Saudijci tvrde da je njihov plan znatno stabilniji.

– Ono što se dogodilo u Kini nije bio isključivo novac vlade nego se nešto očekivalo i od poduzetnika. Ovdje je financiranje znatno sigurnije i dio je dugoročnijeg plana – istaknuo je za BBC jedan od čelnika saudijske lige.

Čeferin kritizira Saudijce

Jedan od najmoćnijih ljudi u nogometu, predsjednik Uefe Aleksandar Čeferin vidi to na drukčiji način. – To je pogreška za saudijski nogomet. Trebaju ulagati u akademije, zaposliti domaće trenere i razvijati domaće igrače. Ljudi trebaju znati da u nogometu još uvijek nije sve u novcu. Igrači žele osvajati najbolja natjecanja, a najbolja natjecanja su u Europi – rekao je Čeferin.

Ovo je tek početak. Do kraja ljeta će još na desetke velikih igračkih imena doći u Saudijsku Arabiju, a hoće li ta priča biti stabilnija od onih u Rusiji i Kini, uz malo strpljenja ćemo saznati u idućih nekoliko godina.

