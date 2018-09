Sandra bacila najdalje i ostala bez pobjede, a onda je oduševila porukom

Sandra Perković, najbolja hrvatska atletičarka, neće po dobrome pamtiti ovu sezonu u bacanju diska. Istina, peti put za redom osvojila je europski naslov, no nakon gubitka Dijamantne lige u Bruxellesu, stigao je novi poraz od Kubanke Perez i to na Kupu Kontinenata u Ostravi gdje je Sandra nastupala za Europu. No, nije Sandra izgubila jer je bacila manje od Perez.

Štoviše, bacila je tri metra dalje, a to što nije pobijedila kriv je sustav natjecanja u kojem se prva tri hica brišu u četvrtoj i petoj seriji. Sandra je odlično otvorila natjecanje, bacivši u prvoj seriji 68,44 metra. S tim hicem je za početak izbacila svoju kolegicu iz europske reprezentacije, Nadin Muller. Prva nelogičnost ovog sustava je ta da su se u četvrtfinale plasirale četiri koje nisu bile i najbolje nakon tri serije.

U polufinalu je Sandra opet bila najbolja, no u finalu protiv Perez izgubila je ravnotežu kod izbačaja, dotaknula nogom krug i crvena zastavica značila je kraj. Teorijski, Perez je mogla baciti disk reda radi, jedna metar i pobijedila bi. No, Perez je išla pošteno i sigurno preko 65 metara za četvrtu pobjedu nad našom Sandrom Perković.

Sandra se kasnije javila navijačima porukom na Facebooku: "Nikad nisam igrala po pravilima pa zašto bi Kontinentalni kup bio iznimka?", te dodala nekoliko stihova "All i do is win, win win...".

Čudna pravila nisu pokvarila odlično raspoloženje najbolje hrvatske atletičarke.

- Za kraj sezone sam jako zadovoljna. Hitac od 68,44 to potvrđuje. No, pravila su takva da nažalost nisam donijela Europi osam bodova. Inače, taj hitac je bio jako, jako dalek. To što su takva pravila me uopće ne opterećuje, ako ni činjenica da sam zbog njih izgubila prvo mjesto. Hicem iz prve serije sam dokazala da sam najbolja ove sezone, Jer, mom hicu blizu 69 metara nije se nijedna djevojka mogla ni približiti. Pravila su pravila i protiv njih ne mogu. Valjda za četiri godine neće izmisliti nešto još gore od ovoga – istaknula je ne baš previše razočarana Sandra.

Prvo mjesto na Kupu Kontinenata za sada će morati pričekati 2022. godinama Sandri je ovo bilo treći nastup na natjecanju koje je svake četiri godine. Dvaput druga i jednom treća – to su bili njezini plasmani.

- Sada slijedi jedan dugi, dugi odmor, jedna duga, duga stanka s puno relaksacije za ono što slijedi sljedeće sezone. A slijedi Dijamanta liga i Svjetsko prvenstvo krajem rujna sljedeće godine u Dohi – zaključila je Sandra Perković.

