Šampionski trener bijelih: 'Hajduk ne smije biti bahat, treba vrebati iz sjene, kao nekad Rijeka'

Zoran Vulić (61), uz Poklepovića, Katalinića, Nadovezu i Štimca, šampionski je Hajdukov trener u Hrvatskoj ligi, a pritom i jedan od rijetkih naših stručnjaka koji je vodio momčad u Kazahstanu.

Vulića smo pitali kako je u prosincu 2016. prihvatio ponudu kazahstanskog Atiraua te ondje ostao do travnja 2017. godine.

GALERIJA Hajduk slavio protiv Rijeke u Jadranskom derbiju pred više od 30 tisuća ljudi

- Kada vas zovu, a u tom trenutku nemate posla, ne razmišljate puno. Možda ponekad reagirate i brzopleto. Moja je najveća pogreška u tome što ponekad nisam razmišljao o tome kakvu ću momčad preuzeti, nego sam samo želio raditi. Tako je primjerice bilo kada sam išao u Vladivostok. A kada ste mladi i kada vas zovu u inozemstvo, morate birati momčadi jer vam ta momčad u startu daje ime. A kad je momčad osuđena na ispadanje, kao što je bila Luč Energija, onda sami sebi radite medvjeđu uslugu.

Uvjeti kao u Groznom

Je li tako bilo i u kazahstanskom Atirauu?

- Nije. Tamo je sve bilo u redu dok nisam vidio uvjete u kojima smo igrali utakmice. To je bilo toliko loše da im je savez čak, nakon moga odlaska, zabranio da igraju na tom stadionu. Oni imaju te hibridne travnjake koji su uglavnom propali, osim u Astani koja ima dvoranu, ne stadion. Na te uvjete Dinamo se treba prilagoditi, nije to baš jednostavno, iako je Dinamo tamo već igrao.

Zašto ste pristali otići u Atirau ako ste znali kakvi vas uvjeti tamo čekaju?

- Momčad sam preuzeo na pripremama u Turskoj. A kada nešto vidite iz zraka, to izgleda dobro, pa čak i Maksimir. Atirau je iz zraka lijep grad, no bilo je sve kao u Groznom, baš grozno. Igrali smo u klupskome kampu, u kojemu praktički nije bilo trave, zbog strašnih zima. Tek se u drugome dijelu prvenstva može igrati na glavnom stadionu.

Poslije Kazahstana trebali ste otići u Uzbekistan, u tamošnji Neftči?

- Tako je. Tamo sam već bio potpisao ugovor i - što se dogodilo? Dogodilo se to da, ustvari, nisam trebao biti prvi trener, nego učiti prvoga trenera. Trebao sam biti mentor. Možda sam trebao to i prihvatiti, jer bila je riječ o solidnom novcu, no karakter mi to nije dopustio.

VEZANI ČLANCI:

Razlika u kvaliteti između Dinama i Astane je golema, uzvrat je samo formalnost?

- Rezultat iz prve utakmice govori da Dinamo ne bi trebao imati problema. Astana ni u jednoj soluciji, ni u kakvim uvjetima, ne može Dinamu zabiti pet golova. Dinamo je puno ozbiljniji i kvalitetniji klub, s mnogo većim izborom igrača. Ali, plavi ne smiju podcijeniti suparnika. U toj utakmici Dinamu će biti najbitnije sačuvati neke igrače, one koji su imalo načeti ozljedama i ne poslati ih na umjetnu travu, koja zna biti pogibeljna. Jer, Dinamu se približava AEK.

Radili ste i u grčkim klubovima Apollonu i Xanthiju i dobro poznajete tamošnji mentalitet.

- Grčke momčadi znatno su vezane za ambijent, za navijače koji su po temperamentu slični našima u Dalmaciji. No, ako uspoređujemo kvalitetu grčkoga i hrvatskog klupskog nogometa, kvaliteta je na našoj strani. U jednom razdoblju Olympiacos je radio ozbiljne stvari u Europi, a AEK i PAOK nisu danas ni blizu kvalitete tog Olympiacosa.

Jesu li AEK i Dinamo podjednake snage?

- Da, tako mislim. Da su ostali Ademi i Oršić, onda bih dao prednost Dinamu. Za mene je Ademi bio ključna Dinamova karika, a o Oršiću ne treba ni govoriti. Vidi se da mali Špikić nadolazi, pa i Baturina, obojica su vrhunski talenti, ali u ovom trenutku bez iskustva. Dinamu fali netko tko će pomoći Mišiću kad dođu oni krizni trenuci, kada suparnik malo stisne, a tada bi mu dobro došao Ademi.

Zbog toga Dinamo više nije izraziti favorit ni u Hrvatskoj ligi?

- Prva HNL je izjednačena, a Dinamo je favorit zbog iskustva u osvajanju trofeja. To je velika stvar. Hajduk je u posljednje dvije godine konkurentniji nego što je bio prošlih sezona. Ne možemo sada, nakon dva kola, reći da je Hajduk favorit. Hajduk treba biti u sjeni, kao što je to bila Rijeka, i čekati svoje trenutke da bi mogao Dinamu pobjeći šest-sedam bodova. I ako mu to uspije, ne bi smio biti bahat. Polako...

VEZANI ČLANCI:

Livaja jedini opasan

Ali kako obuzdati navijačku euforiju koja prati Hajduk na svakom koraku?

- Evo, protiv Rijeke je bilo 32 tisuće ljudi na stadionu, a ja sam za Hajduk igrao u finalu Kupa protiv Crvene zvezde kada nas je gledalo samo 10 tisuća ljudi jer nisu bili zadovoljni kako smo igrali u prvenstvu. Međutim, Hajduk je sada doveo iskusne igrače koji ne mogu podleći atmosferi, a tu atmosferu sada treba kapitalizirati, jer je nema ni jedan klub u Hrvatskoj. Hajduk uvijek igra utakmicu s 12. igračem - publikom.

Stalno se potenciralo da je Livaja Hajduk. Uočavate li da se taj trend počeo mijenjati?

- Kada u glavi počnem vrtjeti film utakmice s Rijekom, jedini igrač koji je bio opasan bio je Livaja. Jedini igrač koji je gurnuo loptu u opasnu situaciju, malome Pukštasu, bio je Livaja. To je čudo, i sada se treba samo moliti Bogu da se Livaja ne ozlijedi.

Treba li onda Hajduk i dalje inzistirati na dovođenju igrača koji bi rasteretio Livaju?

- Dva dobra bolje je imati nego jednoga dobroga. Sad je došao Odjidja, momak koji zna stati na loptu, a mi smo svi u euforiji kao da smo doveli čudo od igrača. A momak samo igra jednostavno, pametno, na iskustvo, za Hrvatsku ligu i više nego dobro.

Bolje onda i ne pitati što bi vam značio dolazak Perišića?

- Ja bih tada bio najsretniji jer ja sam utkan u njegov nogometni put. Perišića sam trenirao individualno, kao kadeta doveo sam ga u prvu momčad, bio sam trener Hajduka kada je Ivan sa 17 godina otišao iz Hajduka, i mogao sam to spriječiti. Mogao sam tada reći: ‘Ne, Ivan ostaje!’. Naravno, uvijek mi je drago kada se u Hajduk vrati njegov bivši igrač, jer svaki takav želi pomoći Hajduku. Ja sam se bio vratio, poslije mene Aljoša, Igor, Gabrić, Andrijašević, Vučević... I prihvatili smo mlade igrače. To je ono što sada želi provesti i Jakobušić, jer to je jedini ispravan put. Iako, malo mi je krivo što nismo kvalitetnije iskoristili našu djecu koja su igrala u finalu Lige prvaka mladih. Imamo Vuškovića, Prpića, Petrašila... Htio bih još samo napomenuti da će Hajduk povratkom Eleza, koji mi je drag momak, jako puno dobiti - zaključio je Zoran Vulić.

VIDEO Leko: Izdominirali smo Rijeku, a fantastični Pukštas ima sve da bude kao Ivan Gudelj