EVO KAKVA JE SITUACIJA

Kiks Manchester Cityja, Arsenal ostao u ogromnoj prednosti! Mateo Kovačić se vratio

Premier League - West Ham United v Manchester City
Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
14.03.2026.
u 22:57

U posljednjem subotnjem ogledu 30. kola engleske Premier lige nije bilo pobjednika, nogometaši West Hama i Manchester Cityja su osvojili po bod nakon 1-1

Novi korak unatrag u lovu na Arsenal tako je napravio Manchester City koji sada za vodećim Arsenalom zaostaje devet bodova. Momčad Josepa Guardiole ima utakmicu manje.

Manchester City je zasluženo poveo u 31. minuti nakon sjajne reakcije Bernarda Silve. Gotovo iz mrtvog kuta portugalski nogometaš je potkopao loptu, a ona je u lobu preletjela iznad domaćeg vratara i zapetljala se u domaćoj mreži.

Kratko je Manchester City uživao u vodstvu jer je četiri minute kasnije Mavropanos nadskočio sve suparničke igrače i glavom pogodio pod gredu za 1-1.

Cijelo drugo poluvrijeme trajala je žestoka inicijativa Manchester Cityja koji je nizao, ali i propuštao prilike. Dva puta je u šansi za pogodak bio Haaland, gredu je pogodio Reijnders, u nadoknadi je Guehi imao sjajnu priliku, ali do drugog pogotka gosti nisu stigli.

Niti ovaj put za Manchester City zbog ozljede nije konkurirao hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol, a Mateo Kovačić vratio se u zapisnik nakon dugotrajne ozljede pete, no susret je odgledao s klupe za pričuve.

Ključne riječi
Arsenal Manchester City Mateo Kovačić Engleska Premier league

