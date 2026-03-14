Dramatičan apel uglednog arhitekta iz Splita: 'Ne rušite Poljud! To ne dolazi u obzir...'

Budućnost "poljudske ljepotice" ponovno je goruća tema nakon što je predstavljena studija isplativosti koja kao najpovoljniju i financijski najodrživiju opciju predlaže rušenje postojećeg i gradnju potpuno novog stadiona na istom mjestu. Projekt procijenjen na 316,1 milijuna eura snažno su podržali uprava Hajduka i predsjednik HNS-a Marijan Kustić, no takav scenarij izazvao je oštru reakciju struke i dijela javnosti. Najoštriji protivnik ideje o rušenju je ugledni arhitekt i profesor emeritus Nenad Fabijanić, čovjek kojem je povjerena ključna uloga u očuvanju ostavštine originalnog arhitekta.

Naime, Fabijaniću je Olga Magaš, udovica slavnog arhitekta Borisa Magaša, povjerila zaštitu autorskih prava na Poljud, remek-djelo modernističke arhitekture otvoreno za Mediteranske igre 1979. godine. Njegova misija je osigurati da se sačuva izvorna vizija stadiona koji je od 2015. zaštićeno kulturno dobro, a ne da se pretvori u generičku "krafna arenu" kakve su česte diljem Europe. Zbog toga je njegov glas u ovoj raspravi presudan, a njegova poruka nedvosmislena i čvrsta.

Tudor ponizio svog igrača i dodatno ga slomio, izašli su detalji drame nakon debakla Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Rušenje ne dolazi u obzir", kategoričan je Fabijanić, koji je nedavne medijske napise o tome da se predomislio nazvao "perfidnim podmetanjima" i manipulacijom. On Poljud smatra najznačajnijim arhitektonskim događajem u Splitu još od Dioklecijanove palače. Iako priznaje da je stadion trenutno u zapuštenom stanju i naziva ga "građevinskim ruglom", uvjeren je da posjeduje sav potencijal za vrhunsku rekonstrukciju koja bi poštovala autorsko jedinstvo i vrijednost Magaševa djela.

Fabijanić je izrazito kritičan prema studiji koja favorizira rušenje, odbacujući je kao projekt temeljen isključivo na ekonomskim analizama koje on, kako kaže, "ne može niti želi procjenjivati". U razgovoru za medije, izrazio je čuđenje što njegovo idejno rješenje obnove, koje je Grad naručio, nikada nije javno predstavljeno unatoč pozitivnim reakcijama. "Imamo deset ljudi koji misle sasvim suprotno od zaključka studije. Ovako sve izgleda kao predavanje na fakultetu", komentirao je tvrdnje o neizvedivosti obnove.

Njegova vizija obnove ne isključuje modernizaciju, ali se oštro protivi uništavanju duše stadiona. "Na tom mjestu samo Poljud arhitekta Magaša i gotovo. Naravno, rekonstruirati, korigirati, to je suptilnost rekonstrukcije i dijaloga", poručuje Fabijanić. Posebno je strastven u protivljenju ideji ekskluzivnih VIP loža. "Ja, kao emotivno i socijalno osjetljiv čovjek, ne prihvaćam lože za specijalnu publiku koja tamo jede i pije za razliku od puka. To je povratak na rimski antički model", ističe, naglašavajući da je Poljud "blagi prostor i blagostanje splitske urbane scene" koje je nenadomjestivo. Na kraju, potvrđuje da pristaje na sve opcije osim jedne: rušenje Poljuda za njega nikada neće biti prihvatljivo rješenje.