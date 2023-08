Samovojska u HRT-ovoj emisiji: Pitam se igra li u reprezentaciji krivi Pašalić

Krilni igrač Rijeke Marco Pašalić (22) stigao je ovog ljeta na Rujevicu iz Njemačke, točnije iz redova njemačkog velikana Borussije Dortmund.

Ofenzivac koji trenutno igra kao mladi reprezentativac Hrvatske odmah se pokazao kao odličan potez za Rijeku. U prvih devet utakmica za Rijeku postigao je šest pogodaka i dodao dvije asistencije.

Nisu to bili bilo kakvi golovi, većina njih su bile prave 'ljepotice' od pogodaka. Pašalić je svojom ljevicom zabio već dva briljantna pogotka iz daljine, Istri i Lokomotivi, protiv Torshavna je u trećem pretkolu Konferencijske lige zabio pogodak direktno iz kornera, a u doigravanju Konferencijske lige je protiv Lillea zabio briljantan lob s 20-ak metara.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U HRT-ovoj emisiji posvećenoj Ligi prvaka, dugogodišnji hrvatski sportski novinar Anton Samovojska komentirao je i uzvratnu utakmice Rijeke protiv Lillea, pa prokomentirao i Marca Pašalića.

- Rijeka ima vrlo mlad kadar. Tu se vidi potencijal među tim igračima. Gledam Pašalića pa se pitam je li u reprezentaciji igra krivi Pašalić, kako je ovaj otvorio sezonu. Perfektno. Izvanredno. Kakva ljevica i kakve pogotke postiže, to je fantastično - rekao je Samovojska, pa dodao:

- Teško je mladim igračima stalno igrati perfektno, za to je ipak potrebno iskustvo. Za sutrašnju utakmicu sam i jednu stvar siguran sto posto jer poznajem Željka Sopića. On je rekao da će na teren izaći 11 lavova. On je kadar uistinu poslati na igralište jedanaest lavova i stvoriti ih takvima - istaknuo je Samovojska.

Naravno, pod krivim Pašalićem Samovojska se referirao na dugogodišnjeg hrvatskog reprezentativca Marija Pašalića (28), koji posljednje četiri sezone nosi dres Atalante te je za reprezentaciju upisao 54 nastupa uz osam pogodaka.