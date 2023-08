Tko je novo pojačanje Hajduka? Igrao u Dinamu, a kod Dalića bio prvotimac u više utakmica Hrvatske

Kad je Mindaugas Nikoličius dolazio u Hajduk, bio je na glasu kao sportski direktor koji zna svoj posao. U Splitu je pokazao da dobro prati stvari pa je klub ovog ljetnog prijelaznog roka doveo nekoliko igrača, konkretno stigli su: Ismaël Diallo, Fahd Moufi, Zvonimir Šarlija, Leon Dajaku i Vadis Odjidja-Ofoe, i svi besplatno.

Ako to nije pravi posao, ne znamo što jest. No, njima bi se uskoro mogao pridružiti još jedan igrač, hrvatskoj javnosti jako dobro poznato ime. Naime, njemački mediji pišu kako u splitsku momčad dolazi povremeni hrvatski reprezentativac Filip Uremović (26). On više nije branič berlinske Herthe, Bild piše da ga je klub otpustio te da je Uremović odletio u Hrvatsku. Njemački list tvrdi i da u domovini ima dogovoren angažman u neimenovanom klubu.

Ima međunarodno iskustvo

Bilo kako bilo, po društvenim mrežama počele su se širiti fotografije mladog nogometaša kako je čekao avion na berlinskom aerodromu i to let prema Splitu. Osim toga, Uremovićev menadžer bivši je Hajdukov igrač Ivan Bošnjak. Ne treba puno mudrovanja da se spoje dijelovi slagalice...

Filip navodno dolazi u Hajduk i to u statusu slobodnog igrača, odnosno bez odštete. Igrač je to koji može pokrivati pozicije stopera i desnog beka, a iza sebe ima mnogo iskustva i igranja u stranim ligama.

Filip je rođen u Požegi, karijeru je počeo u Cibaliji, iz koje je prešao u Dinamo 2016. godine. Igrao je potom u ljubljanskoj Olimpiji, odakle je otišao u ruski Rubin. U Kazanju je bio do proljeća 2022., kada je zbog ruske agresije na Ukrajinu iskoristio priliku da ode. Na posudbi je bio u Sheffieldu, a tri mjeseca poslije otišao je u Herthu. Njegov je klub ispao iz Bundeslige, a ove sezone hrvatski se igrač nije ni naigrao. Naime, nije dobio ni minute u četiri prvenstvene utakmice. Ima upisane samo 33 minute u Kupu.

No, usprkos tome, imao je i on svojih dobrih dana. Dok je igrao u Rusiji, zapeo je za oko izborniku hrvatske nogometne reprezentacije Zlatku Daliću. Prije tri godine bio je prvotimac u nekoliko utakmica Hrvatske kao desni bočni ili stoper. No, Dalić ga nije zvao na Euro prije dvije godine, dobio je poziv za kvalifikacije za SP, ali nije odigrao ni minute. Zadnji je put za Hrvatsku igrao u studenom 2020. godine. Možda u Hajduku vrati formu. Bila bi to win-win situacija jer klub koji vodi Ivan Leko treba pojačanje u zadnjem redu, a Uremović treba klub.

Josip Elez tek se vraća nakon dugotrajnog izbivanja zbog ozljede, a Luku Vuškovića pokušava se prodati, stoperska pozicija u Hajduku stoga je desetkovana, a nju bi trebao popuniti Uremović. Do kraja prijelaznog roka ostalo je još samo desetak dana, a do tada će sve biti riješeno.

Rekordan broj članova

Naime, ovaj transfer uskoro bi trebalo biti služben i Hajduk bi se tako pohvalio još jednim igračem koji ima međunarodno iskustvo.

Dodajmo da se klub pohvalio i brojkom svojih članova, kojih je sada 95 tisuća. Rekord je srušen, a brojka od 100.000 sve je bliže.