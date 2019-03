Samo je veliki Diego Maradona bio skuplji od mađarskog majstora

Prošla su dva desetljeća od umirovljenja posljednjeg mađarskog nogometnog velemajstora. Turobna je to istina, depresivnija od “Sumorne nedjelje” (Szomoru vasarnap), žalopojke skladane u molu, koja je tridesetih prošlog vijeka potaknula na suicid mnoge mlade.

Mađarska je bila velesila prije i poslije Drugog svjetskog rata – dvostruka finalistica Svjetskih prvenstava, trostruka olimpijska pobjednica i masovni proizvođač vrsnih igrača.

Međutim, nakon par bljeskova u prvoj polovici osamdesetih, mađarska se nizina isušila, a nekadašnja žitnica velikih igrača iznjedrila je još samo jednog – Lajosa Détárija.

Najskuplji europski igrač

Ranih osamdesetih u budimpeštanskom Honvedu, u kojemu su se pedesetih proslavili Ferenc Puskás, Sándor Kocsis i Jozsef Bozsik, razvijao se plavokosi genijalac koji će u povijest ući kao posljednja mađarska zvijezda međunarodne dimenzije. Iako srednjak, tri je godine zaredom završio kao najbolji strijelac prvenstva i nadahnuo Honved do triju naslova.

U vrijeme kad se Mađarska plasirala na treći uzastopni Mundijal, Videoton jurio do finala Kupa Uefe s Realom, a Détári oduševljavao navijače iz nedjelje u nedjelju, perspektiva ugarskog nogometa doimala se svjetlom.

Međutim, poslije Meksika 1986. Mađarska više nije vidjela SP, a gol Honvedove desetke protiv Kanade u pobjedi od 2:0 pokazao se zadnjim za crveno-bijelo-zelene na najvećoj sceni.

Popuštanje komunističkog pritiska na sportske klubove ubrzalo je Détárijevu emigraciju 1987. kad su za njega zanimali Monaco i Barcelona Terryja Venablesa.

No Katalonci su iznenada prepolovili ponudu plaće s tri na 1,5 milijuna maraka godišnje. No ukazao se Eintracht, koji je ubrao Détárija od Honveda za 3,6 milijuna maraka odštete. Mađar je bio trenutačni hit u Bundesligi, podigavši ispodprosječnu momčad na 9. mjesto i dovevši je do DFB kupa.

Juventus je 1988. dvojio između Aleksandra Zavarova iz kijevskog Dinama i Détárija, ali je morao odustati od moćnog Mađara – jer je bio preskup! Naime, u pregovore se umiješao Olympiakosov predsjednik Jorgos Koskotas, ponudivši Eintrachtu astronomskih 17,6 milijuna maraka (danas 8,8 milijuna eura), što je tada bio najskuplji transfer europskog nogometaša i drugi najviši uopće, iza Maradonina iz Barcelone u Napoli.

Tadašnji asovi kao Jurgen Klinsmann (13,5 milijuna), Ruud Gullit (13 milijuna) i Ronald Koeman (12 milijuna) u usporedbi su bili “jeftina roba”. Tek je Gigi Lentini 1992. postavio novi rekord s transferom vrijednim 19,2 milijuna maraka iz Torina u Milan.

Transfer je bio promašaj

Iako je 25-godišnji Mađar, predstavljen u Pireju pred 50.000 fanova, financijski prošao kraljevski, njegov transfer u grčku ligu bio je sportski promašaj. Prije kraja sezone predsjednik Koskotas pobjegao je u SAD optužen da je utajio 200 milijuna dolara Kretske banke.

Olympiakos se preko noći našao u kaosu i, dok ga je nova uprava sanirala, Détári je svoju trofejnu riznicu uvećao samo za grčki kup 1990. Koskotas je na koncu odležao 12,5 godina, a Olympiakos se morao osloboditi Détárija da popuni financijsku rupu. Tada potentna Bologna platila je za njega deset milijuna maraka, no nade u pohod na vrh Serije A izjalovile su se već nakon dva mjeseca kad je sin stepe pretrpio prvu od tri ozljede mišića.

Bez mozga operacija, Bologna je pukla i ispala u drugu ligu, iz koje je nije uspio izvući ni oporavljeni Détári. Poslije je igrao, i dalje vrlo dobro, u Anconi, Genoi, Ferencvárosu i Xamaxu, gdje je proglašen najboljim igračem švicarskog prvenstva, kao nekoć u Mađarskoj i Grčkoj.