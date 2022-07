S pet godina znao zastave, glavne gradove i broj stanovnika svih zemalja svijeta

Na predstojećem SuperUnited Grand Chess Touru u Zagrebu, koji počinje u utorak, nastupit će i Magnus Carlsen. Ako ne pratite pozorno zbivanja u ovoj misaonoj igri na 64 polja, reći ćemo da u Hrvatsku stiže šahist koji za svoj sport ovog časa predstavlja isto što i Novak Đoković za tenis, LeBron James za košarku ili pak ono što je za atletiku, dok je bio aktivan, značio Usain Bolt.

Magnus Carlsen vladajući je svjetski prvak, što je postao prije devet godina kada je u meču za naslov pobijedio Indijca Ananda protiv kojeg je, potom, i obranio prijestolje. A branio ga je uspješno i protiv Rusa Karjakina (2016.), Amerikanca Caruane (2018.) i Rusa Nepomnjaščeg (2021.) koji mu je i sljedeći izazivač.

Trenirao ga nogometni reprezentativac

Po broju mjeseci u kojima je držao prvo mjesto na svjetskog rang-listi, ispred njega je samo Gari Kasparov (255), čovjek koji se smatra najvećih šahistom svih vremena. No, zato Carlsena drže za legitimnog Kasparovljeva nasljednika na tom GOAT (greatest of all time) pijedestalu. A Carlsen ne samo da je peterostruki svjetski prvak te dvostruki u ubrzanom i četverostruki u brzopoteznom šahu nego je i vlasnik rekordnog niza mečeva bez poraza (u klasičnom formatu) a izborio ih je 125.

A da bi norveški klinac mogao izrasti u nešto posebno, moglo se naslutiti već s njegove dvije godine kada je uspijevao složiti sliku od 50 puzzli, ali i s četiri, kada je s lakoćom slagao lego-kockice namijenjene djeci između 10 i 14 godina. Iako ga je otac, šahovski rekreativac, šahu podučio već s pet godina, Magnus ispočetka nije pokazivao zanimanje. No, želju za nadmetanjem u njemu je potaknula njegova starija sestra koju je silno želio pobijediti.

O nevjerojatnoj moći memoriranja znao je posvjedočiti i jedan od njegovih prvih trenera Simen Agdestein, velemajstor koji je u prethodnoj sportskoj karijeri bio norveški nogometni reprezentativac. A taj je sedmerostruki norveški šahovski prvak zaslužan za to što je Magnus u samo jednoj godini (2000.) svoj rejting podigao za više od tisuću bodova, s 904 na 1907. On je govorio o tome kako je Magnus sa samo pet godina znao zastave, glavne gradove i broj stanovnika svih zemalja svijeta. Nakon toga je s lakoćom pamtio lokaciju i populaciju te grbove i administrativne centre svih 356 norveških općina.

Najmlađi prvorangirani u povijesti

Kad je nastupio na prvom turniru, imao je osam godina i sedam mjeseci, a naslov velemajstora izborio je s 13. S 15 je već bio norveški seniorski prvak, a s 18 je dostigao rejting od 2800 bodova, prvi kojemu je do tada to pošlo za rukom. A rekorder je postao i sljedeće godine, kada je sa samo 19 godina, postao najmlađi (u povijesti) prvorangirani na svjetskoj rang-listi Međunarodnog šahovskog saveza (FIDE). Carlsen je to i danas, a hoće li ostati i svjetski prvak, to će se vidjeti sljedeće godine kada bi trebao braniti naslov protiv ruskog vršnjaka Jana Nepomnjaščeg, pobjednika turnira kandidata. Na Svjetskom prvenstvu do 12 godina Nepo je pobijedio Carlsena u majstorici za naslov, a ovaj mu je uzvratio puno godina kasnije u borbi za naslov apsolutnog prvaka svijeta.

Ne bude li Carlsen htio braniti svoj naslov, a kazao je da neće ne bude li mu izazivač 19-godišnji Francuz Alireza Firouzja (i on dolazi u Zagreb), onda bi se za naslov borili Nepomnjašči i drugoplasirani s turnira kandidata, Kinez Ding Liren.

>> Pogledajte i gaf tijekom prijenosa HNL-a