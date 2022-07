Ademi oprezan uoči Shkupija: Dobra su momčad, vratar mi je kolega u makedonskoj reprezentaciji

Hrvatska nogometna liga je krenula, a sad kreću i još ozbiljniji, pa možda i važniji ispiti za tri od naša četiri europska predstavnika. Dinamo počinje u utorak (21 sat u Maksimiru) u drugom pretkolu Lige prvaka,a suparnik mu je prvak Sjeverne Makedonije Shkupi koji vodi dugogodišnji stanovnik Maksimira Goce Sedloski. Shkupi je igrao prvo pretkolo, u prvom susretu na stadionu Toše Proeski pobijedio je Lincoln s 3:0, no onda je bilo panike u Gibraltaru, izgubio je s 0:2, ali i prošao.

– Dobra su momčad, dosta živa, brza. Ne znam ih sve jer se dosta igrača promijenilo, ali vratar im je moj kolega u makedonskoj reprezentaciji – kazao nam je kapetan Dinama Arijan Ademi.

Nema dvojbe da je Dinamo favorit, da bi tu prvu prepreku trebao preskočiti, ali nužan i oprez. Da je tako, pokazalo se u susretu plavih na otvaranju lige s Lokomotivom.

– Takve stvari, greške koje smo radili, ne smijemo ponavljati u Europi – zaključio je i trener plavih Ante Čačić.

Prođe li Dinamo preko Shkupija, nastavit će borbu za ulazak u Ligu prvaka, a imat će osigurano najmanje skupinu Konferencijske lige. Osijek i Rijeka na europski put kreću u četvrtak u drugom pretkolu Konferencijske lige. Osijek će, vjerujemo, veći problem imati s putovanjem i aklimatizacijom negoli sa suparnikom. Ždrijeb im je za protivnika podario kazahstanski Kyzyl-Zhar. Bijelo-plavi će u glavni grad Kazahstana, Nur-Sultan. Pred njima je oko 4000 kilometara puta, krenut će dva dana prije utakmice koja se igra u 14 sati po našem vremenu. Osijek je kvalitetniji, ova prva prepreka možda je nezgodna, ali je favorit za prolazak u treće pretkolo. Rijeka je pak dobila najtežeg suparnika, švedski Djurgårdens je po kvaliteti tu negdje s Rijekom, koja će prvu utakmicu igrati od 20.30 sati na Rujevici.

Nadajmo se da će naši klubovi biti uspješni, ispiti su to koje bi trebalo položiti i početi skupljati bodove za europski koeficijent. I prije negoli odigraju te svoje prve europske utakmice, svi naši klubovi, a priključuje se i Hajduk, već sutra će doznati svoje suparnike u trećem pretkolu. Uefa je već suzila krug klubova s kojima bi mogao igrati Dinamo ako prođe Shkupi, to su ciparski Apollon te pobjednici susreta Ludogorec – Shamrock Rovers i Ferencváros – Slovan Bratislava. U trećem pretkolu, prođe li Šveđane, Rijeka će biti nositelj, a Osijek i Hajduk to nisu.