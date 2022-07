U Josipu Drmiću su plavi dobili što su trebali i što jako dugo nisu ni imali

Kada je Eduardo da Sliva dolazio u Arsenal, pa i kad je tamo igrao, otočki mediji opisali su ga kao "fox in the box", u slobodom prijevodu lisica u kokošinjcu ili šesnaestercu. Jer, Dudu je pospremao gotovo sve što bi došlo do njega u šesnaestercu, on je bio kralj tog "boxa". Nema potrebe uspoređivati Eduarda i Josipa Drmića, ali Dinamo je upravo u Drmiću dobio – egzekutora.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Nerijetko se za klubove koji su imali igru, koji su stvarali šanse, pisalo da bi dali kraljevstvo za strijelca, a Dinamo je strijelca dobio besplatno. Naravno da drugi najbolji strijelac prošle sezone u HNL-u ne igra za kikiriki, da ima jako dobru plaću, ali mogao ju je i dobiti jer za njega nije plaćena odšteta. A sigurno ni nema plaću kao što je imao kao igrač Norwicha (2,5 milijuna eura godišnje), tako da je Dinamo njegovim dovođenjem napravio pravi posao.

Naravno, nužno je da plavi centarfor nastavi kako je igrao u Rijeci i kako je počeo u Dinamu. Na pripremama mu je trebalo samo nekoliko minuta da postigne prvi pogodak, a onda je to nastavio i u debiju u natjecateljskoj utakmici. Dinamo je na otvaranju sezone gubio s 0:2 od Lokomotive i trener Ante Čačić povukao je "potez za notes", izvadio je Bočkaja i već nakon 25 minuta u igru uveo Drmića koji je odmah, ali baš odmah prvu dobivenu loptu pospremio u mrežu, pa deset minuta poslije zabio i drugi te još pokoji put zaprijetio. No, vratio je plave u život svojim golovima, sjajnim reakcijama na loptu koja mu je došla.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamovi napadači u posljednjim sezonama nisu bili posebno učinkoviti, nije to bio posebno velik problem jer za Dinamo je uvijek zabijalo puno igrača, gotovo uvijek plavi su u sezoni zabijali najviše pogodaka u ligi, prošle sezone najbolji strijelac bio je Oršić, koji je krilo. No, pravi napadač strijelac trebao je Dinamu i plavi su ponovno pronašli pravo rješenje, tako su prije Drmića pogodili i s Gavranovićem.

– Morao sam reagirati nakon 0:2, ispalo je odlično, Drmić je postigao dva pogotka. On je fenomenalan igrač – rekao je nakon utakmice Čačić.

Koliko znamo, planirao je Drmića za utorak, za susret drugog pretkola Lige prvaka s makedonskim Shkupijem, no morao ga je uvesti vrlo rano.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

– Svaki igrač želi igrati. Nisam bio ljutit jer sam bio na klupi, ali, normalno, nije ti ugodno kada sjediš na klupi i gledaš utakmicu. Važan je karakter momčadi, ali mi moramo ovakve utakmice rješavati na drukčiji način. Ne smijemo se stalno vraćati i trošiti dodatnu energiju. Drago mi je zbog dva gola, ali pobjeda je bila najvažnija – rekao je sjajni Josip Drmić.

Još jednom se pokazalo da Petković i Drmić mogu zajedno kad je to potrebno, vidjet ćemo kakvu će ideju imati trener Ante Čačić za Shkupi, no ima pravi izbor, nije ni Petković igrao nimalo loše i sigurno i on može biti veliki adut protiv momčadi koju će u utorak u Maksimir izvesti Goce Sedloski.