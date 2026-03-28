S krova Cibone i dalje padaju komadi! A sportaši bi u Areni morali imati prednost pred cajkama...

Baš kada se učinilo da je Košarkaškom klubu Cibona krenulo nabolje, i to nakon višegodišnjeg životarenja, najtrofejniji hrvatski klub snašla je nova nevolja. Samo dan nakon što je Skupština Grada izglasala da podržava preoblikovanje prema elaboratu po kojem se dug pretvara u dionice, dogodila se velika nevera. Ni 24 sata nakon što su gradski oci izglasali da Cibona ima pravo na 2500 sati godišnje, i to sljedećih deset godina, na objekt u kojem se to trebalo odvijati obrušio se orkanski vjetar i potrgao krov KC-a Dražen Petrović. S obzirom na to da dvorana prokišnjava, a u njoj nema ni struje, i momčad i vodstvo kluba morali su se iseliti. Cibona je sada beskućnik.

No u olujnom nevremenu kakvo se dugo ne pamti, obilježenom snažnim vjetrom koji je puhao danima, nastradali su još neki sportski objekti u gradu pa smo za procjenu stanja zamolili ravnatelja ustanove Upravljanje sportskim objektima. I evo što nam je rekao Boris Dujmić:

– U Teniskom centru Maksimir potrgan je balon, ali je i nastradalo 400 četvornih metara krova na zgradi u kojoj se nalaze teniski tereni. Na Ciboni imamo veću štetu, potrgano je oko 1200 četvornih metara krova i tu je, kao i u TC-u Maksimir, pokrenut postupak sanacije. Srećom, ostale dvorane nisu oštećene. Stare su toliko koliko jesu, većina njih od Univerzijade, u njih je ulagano koliko je ulagano, ali su suhe. Nažalost, i prije ovog nevremena dvorane su nam bile prekrcane što je izazivalo nezadovoljstvo i građana i sportaša.

Snažna oluja uništila dom Dražena Petrovića, pogledajte kako sada izgleda

Jedan od razloga za to je i obnova Doma sportova koja je zapela, navodno zbog toga što je propala tvrtka koja je radove započela.

– To ne mogu komentirati, to je pitanje za Gradski ured koji vodi brigu o tim radovima. Moj prioritet trenutačno su sanacijski radovi na TC-u Maksimir i Ciboni, koji su već i započeli.

O stanju u kojem se nalazi KC Dražen Petrović porazgovarali smo s direktorom dvorane Goranom Jelićem.

– Bio sam zadužen za to da nakon nevremena osiguram da nitko ne može u dvoranu u kojoj nema struje jer je zbog velike količine kiše potopljeno desetak strujnih ormarića. U to ime uveli smo dežurstva i ogradili kompleks. Ovim putem apeliram da se ljudi ne provlače ispod komunalnih traka jer krovište je u takvom stanju da i nadalje padaju komadi. A s obzirom na to da je olujni vjetar savijao limove, nitko ne zna kada će nešto novo pasti. Kretati se oko dvorane u ovom je trenutku opasno po život.

Što je pak s korisnicima dvorane?

– Donio sam odluku da Hrvatski košarkaški savez i Cibona ne smiju koristiti svoje prostorije. Za košarkaše Cibone omogućili smo sigurnosnu zonu kojom, u pratnji djelatnika Ustanove, mogu do svlačionice po svoje stvari. Isto vrijedi i za klupske prostorije koje su trenutačno isto zatvorene, dakle cijeli objekt.

Priupitali smo gospodina Jelića kada će biti gotove sve potrebne procjene te hoće li se odmah pristupiti generalnoj obnovi dvorane, ili će se raditi samo privremeni popravci kako bi objekt izdržao do potpune obnove Doma sportova, koji obuhvaća veliku i malu dvoranu.

– Draženov dom je objekt u koji se dugo nije ulagalo, a nakon ovog nevremena potrebna je analiza svih odgovarajućih stručnjaka, od krovopokrivača, limara, električara do statičara. Dvorana trenutačno nema krovište i doživjela je strahovit udarac. Kiša nam je natopila sjevernu, istočnu i zapadnu tribinu, parket je već dobio valove, oštećeni su i teleskopi. Ono što me hrabri jest da su ovdje bili ministri Božinović, Medved i Glavina, ali i gradonačelnik Tomašević i dogradonačelnik Korlaet. Svi su istaknuli da će učiniti sve što je potrebno kako bi se dvorana što prije vratila u funkciju.

Hoće li tu biti potrebna kakva projektna dokumentacija za koju obično treba dosta vremena?

– S obzirom na to da je u pitanju obnova, ne bi se trebalo gubiti vrijeme na dokumentaciju. Uostalom, ako su u državi i Gradu složni da se ide u to, tko to može spriječiti. Nadam da će što brže postići dogovor i da ćemo dobiti obnovljeni košarkaški centar koji će trebati više njegovati no dosad. A neke stvari u održavanju ovakva objekta, poput toplinske stanice ili pak teleskopske tribine, moraju se servisirati svake godine.

Dodatno nas je zanimalo što će biti s "umirovljenim" dresovima klupskih legendi – Dražena Petrovića, Andra Knege i Mihovila Nakića?

– Dođe li do ozbiljnih građevinskih zahvata, dogovorit ću se s planinarima da ih skinu pa ćemo ih spremiti i nakon obnove vratiti na isto mjesto. Kao stari cibonaš pazit ću na to, baš kao što pazim i na trofejnu dvoranu i slike po zidovima dvorane.

S obzirom na to da su tu dvoranu koristila tri košarkaška kluba (Cibona, Dinamo, Cedevita Junior), ali i Malonogometni klub Futsal Dinamo, svi su razmješteni po drugim gradskim dvoranama kao što su Sutinska Vrela, Dvorana Boško Božić Pepsi (Trnsko), Pešćenica, Dubrava... Međutim postavlja se pitanje gdje će igrati svoje međunarodne utakmice.

– Znam da Cibona Europu može igrati samo u KC-u Dražen Petrović ili u Areni Zagreb. Uostalom, gradonačelnik Tomašević rekao je da će i Arena biti na raspolaganju.

Doista, zašto ne bi i bila na raspolaganju kad je ionako izgrađena kao sportska dvorana, a i plaća se iz proračuna sporta? Druga je priča što je u međuvremenu više bila namijenjena održavanju koncerata. Stoga se nadamo da će postojati politička volja te da će sportaši pri dogovaranju termina u Areni barem dobiti prednost pred izvođačima čija je umjetnička kvaliteta upitna, uključujući i cajke. Uostalom, zašto nam i služe gradske vlasti nego da i u teškim okolnostima nađu rješenja.