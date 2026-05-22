Sin Eduarda da Silve zabio za Hrvatsku u pobjedi nad Engleskom

U trećem nastupu na Međunarodnom turniru Vlatko Marković, Hrvatska je u Kotoribi pobijedila Englesku 0:2. Hrvatska nogometna reprezentacija predvođena izbornikom Sretenom Ćukom pobijedila je Englesku 0:2 na Međunarodnom turniru Vlatko Marković.

Matheus Eduardo Da Silva, sin proslavljenog Eduarda da Silve, Hrvatsku je doveo u vodstvo u 20. minuti, a potvrdu rezultata donio je Zvone Dacer samo pet minuta kasnije.

Hrvatska je u prvoj utakmici upisala tijesan poraz od Brazila (0:1), dok je u drugoj utakmici Japan slavio 1:4.

Hrvatska će utakmicu za sedmo mjesto igrati protiv Švicarske u Dunjkovcu 24. svibnja u 10:30.

SKUPINA A

1. Brazil 9

2. Japan 3

3. Engleska 3

4. Hrvatska 3