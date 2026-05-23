PRESKOČIT ĆE SEZONU

Šokantan potez Sandre Elkasević: Hrvatska kraljica diska objavila da se neće natjecati

VL
Autor
vecernji.hr
23.05.2026.
u 12:49

Jedna od najvećih hrvatskih sportašica, Sandra Elkasević, objavila je da se povlači iz natjecanja tijekom 2026. Legendarna bacačica diska naglasila je da se ne radi o oproštaju, već o strateškoj pauzi radi oporavka

Vijest je šokirala sportski svijet: Sandra Elkasević, nenadmašna kraljica diska, neće se natjecati u 2026. godini. Svoju odluku, koju je nazvala "jednom od najtežih stvari koje je ikada morala napraviti", objavila je na društvenim mrežama, istaknuvši da prvi put u karijeri mora poslušati svoje tijelo. Pauza joj je potrebna za oporavak tijela i uma od godina intenzivnih treninga.

Odmah je otklonila sumnje u kraj karijere. "Ovo nije oproštaj, daleko od toga", poručila je. Ciljevi ostaju veliki: Svjetsko prvenstvo u Pekingu 2027. i Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. Budući da 2026. nema svjetskog prvenstva, smatra da je to "savršen trenutak da zastane, ponovno se izgradi i zaštiti svoju budućnost u ovom sportu", kako bi na idućim natjecanjima bila na vrhuncu snage.

Odluka dobiva na težini kad se pogleda njezina blistava sportska karijera. Elkasević je obilježila desetljeće svjetske atletike. U riznici ima dva olimpijska zlata (London 2012. i Rio 2016.) te broncu iz Pariza 2024. Dvostruka je svjetska, sedmerostruka europska prvakinja i šesterostruka osvajačica Dijamantne lige, što je svrstava među najveće sportašice u povijesti Hrvatske.

Svoju je poruku zaključila zahvalom svima koji su uz nju "i u dobrim i u teškim trenucima". Borbeni duh potvrdila je završnom porukom koja je odjeknula među navijačima: "Nisam još gotova. Vidimo se ponovno u krugu sljedeće godine." Ovim je potezom još jednom pokazala sportsku veličinu, donoseći tešku, ali mudru odluku s pogledom usmjerenim prema novim pobjedama.

Objavu Sandre Elkasević na Instagramu prenosimo u cijelosti: 

"Mojim divnim navijačima, mom timu i mojim prijateljima; Otkad znam za sebe, moj život mjerio se metrima, krugovima i neumornom željom za pobjedom. Ako me poznajete, znate da sam borac. Ulazila sam u krug ozlijeđena, gurala kroz iscrpljenost i prolazila kroz najteže trenutke jer odustajanje nikada nije bilo opcija. Natjecanje je dio mene.

Zato je pisanje ovoga jedna od najtežih stvari koje sam ikada morala napraviti. Po prvi put u svojoj karijeri odlučila sam poslušati svoje tijelo i povući se iz svih natjecanja tijekom sezone 2026.

Molim vas da znate kako ovo nije oproštaj, daleko od toga. Ovaj sport podario mi je nevjerojatno putovanje: dva olimpijska zlata, dva naslova svjetske prvakinje i sedam zlatnih medalja na europskim prvenstvima. No kako bih nastavila ispisivati povijest, trebam trenutak za oporavak. Mom tijelu i mom umu potrebno je vrijeme da se oporave od godina intenzivnih i predanih treninga.

Budući da 2026. nema svjetskog prvenstva, ovo je savršen trenutak da zastanem, ponovno se izgradim i zaštitim svoju budućnost u ovom sportu. Moj pogled čvrsto je usmjeren prema Svjetskom prvenstvu u Pekingu 2027. i Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Ovo radim sada kako bih vam tada mogla pružiti svoje najbolje izdanje kada bude najvažnije.

Želim svim svojim konkurenticama i konkurentima puno sreće ove godine. Svima vama koji ste bili uz mene i u dobrim i u teškim trenucima, hvala vam na razumijevanju. Nisam još gotova. Vidimo se ponovno u krugu sljedeće godine.

S puno ljubavi, Vaša KRALJICA DISKA”
AN
Antonio1952
14:19 23.05.2026.

Ona je bar nesto postigla u zivotu za razliku od ovih pljuvaca.

KU
Kujttim
14:16 23.05.2026.

Sustav financiranja vrhunskog sporta u Hrvatskoj premalo je transparentan kada se radi o javnom novcu i kriterijima dodjele stipendija. Građani imaju pravo znati koliko dugo sportaš može primati punu financijsku potporu bez kontinuiteta vrhunskih rezultata ili redovitih nastupa. Problem nije samo u pojedinim sportašima, nego u modelu u kojem savezi i sportske administracije često sami sebi određuju kriterije bez dovoljno neovisnog nadzora. Istodobno se milijuni ulažu u uski krug vrhunskog sporta, dok školski, rekreativni i lokalni sport često nemaju osnovne uvjete za rad. Ako se već koristi novac poreznih obveznika, tada bi potpore morale biti vezane uz jasne, javne i mjerljive rezultate te redovitu kontrolu opravdanosti financiranja.

Avatar rubinet
rubinet
14:35 23.05.2026.

Sandra Perković bje velika hrvatska športašica. A sad joj je ,očito,vrijeme za mirovinu. Hvala joj na svemu.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

