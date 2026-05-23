'Mišo Kovač htio me dovesti u Hajduk! Kad sam se vratio, kći me gledala kao nepoznatog čovjeka'

"Moj je život, na neki način, počeo s nogometom", rekao je jednom Predrag Pašić, legenda rođena tik uz stadion Koševo. Sarajevo nije bilo samo mjesto rođenja – bio je to grad koji ga je stvorio kao idola generacijama. Nakon blistave karijere u FK Sarajevu, s kojim je osvojio naslov prvaka Jugoslavije, te igranja u Stuttgartu, vratio se kući. A onda je došao rat. Dok su granate padale na grad koji je opisivao kao "dugine boje", NATO mu je ponudio evakuaciju. Odbio je. Smatrao je svojom dužnošću ostati u gradu koji mu je sve dao, gradu crkava, sinagoga i džamija.