© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Žarko Ivković
Zašto Hrvoje Klasić i ostali romantiziraju tuđe revolucionare, a diskreditiraju Zvonka i Julienne Bušić

Emica Elvedji/PIXSELL
23.05.2026. u 08:24

U pozadini rasprave o Bušićima, velikim idealistima i borcima za slobodu, zapravo je spor o tome iz kojih je tradicija nastala Republika Hrvatska

Smrt Julienne Bušić otvara jednu od najneugodnijih i najdubljih hrvatskih rasprava: iz kakve je povijesti zapravo nastala moderna hrvatska država. Rasprava o Julienne i Zvonku Bušiću nikad nije bila samo rasprava o jednoj otmici zrakoplova iz 1976. godine niti samo o pitanju političkog nasilja. Ona je mnogo više od toga. U njezinoj je srži zapravo spor o tome koje tradicije Republika Hrvatska želi priznati kao dio vlastitih temelja. Zato su reakcije na Julienne Bušić uvijek bile toliko emocionalne. Za jedne je bila velika idealistica i borkinja za hrvatsku slobodu, žena koja je za hrvatsku državnu ideju žrtvovala gotovo cijeli život, a za druge simbol političkog radikalizma, koji se ne može odvojiti od otmice zrakoplova i smrti američkog policajca Briana Murrayja. No način na koji se o Bušićima govori otkriva mnogo više o današnjoj Hrvatskoj nego o njima samima.

Zvonko Bušić Julienne Bušić

Matenate
08:49 23.05.2026.

Samo yugokomunisti imaju pravo na revoluciju, njihova revolucija donosi žrtve civile za vrijeme rata Boricevci, Španovica, Zrin,… likvidacije i otimačina, do danas nije vračena oteta (poklonjena Srbima) imovina. Poslje rata industrija smrti. To su oslobodioci sa ljudskim licem. A danas genetski i ideološki nasljednici maltretiraju Hrvatsku sa lažnim optužbama i drukanjem po celom belom svetu.

Le-Freak
09:08 23.05.2026.

To je taj nacin razmisljanja takvih. Za Srbima placu potoke jer ima dobrih Srba pa su svi eto dobri i cini im se nepravda. Oni kazu da im je mrznja nesto strano i onda bijesno mrze branitelje, BiH Hrvate, dijasporu, KC, Julienne i Zvonka B. ...znaci sve sto ima neki hrvatski predznak mrze iz dna duse. Ali obavezno uz napomenu da su tolerantni i ne mrze nikoga. Lijeva standardna licemjernost.

lupus29
08:50 23.05.2026.

Lik profesionalnog revolucionara i okrutnog ubojice Che Guevare jos uvijek uzbuđuje mnoge ljevičare u HR , ali zato kada maturanti pjevaju MPT onda oni urlaju . Dajte se skinite

Nikakav Klub liječenih ubojica! Ima samo jedan način za obračun sa zvijerima poput Aleksića

Ne. Nije smrtna kazna. Jer starozavjetna ili šerijatska osveta nikad ne bi smjela biti sama po sebi svrha nijednog zakona. Nikad oko za oko, nikad zub za zub. Društvo koje počiva na osveti i primitivnim strastima ne može biti dugog vijeka. Obično u njima i ono samo izgori. No, to nipošto ne pretpostavlja milost, oprost i zaborav po protoku vremena ili isteku kazne. Ne, ne za svako djelo.

