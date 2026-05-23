Zašto Hrvoje Klasić i ostali romantiziraju tuđe revolucionare, a diskreditiraju Zvonka i Julienne Bušić

Smrt Julienne Bušić otvara jednu od najneugodnijih i najdubljih hrvatskih rasprava: iz kakve je povijesti zapravo nastala moderna hrvatska država. Rasprava o Julienne i Zvonku Bušiću nikad nije bila samo rasprava o jednoj otmici zrakoplova iz 1976. godine niti samo o pitanju političkog nasilja. Ona je mnogo više od toga. U njezinoj je srži zapravo spor o tome koje tradicije Republika Hrvatska želi priznati kao dio vlastitih temelja. Zato su reakcije na Julienne Bušić uvijek bile toliko emocionalne. Za jedne je bila velika idealistica i borkinja za hrvatsku slobodu, žena koja je za hrvatsku državnu ideju žrtvovala gotovo cijeli život, a za druge simbol političkog radikalizma, koji se ne može odvojiti od otmice zrakoplova i smrti američkog policajca Briana Murrayja. No način na koji se o Bušićima govori otkriva mnogo više o današnjoj Hrvatskoj nego o njima samima.
U pozadini rasprave o Bušićima, velikim idealistima i borcima za slobodu, zapravo je spor o tome iz kojih je tradicija nastala Republika Hrvatska
Komentara 25
To je taj nacin razmisljanja takvih. Za Srbima placu potoke jer ima dobrih Srba pa su svi eto dobri i cini im se nepravda. Oni kazu da im je mrznja nesto strano i onda bijesno mrze branitelje, BiH Hrvate, dijasporu, KC, Julienne i Zvonka B. ...znaci sve sto ima neki hrvatski predznak mrze iz dna duse. Ali obavezno uz napomenu da su tolerantni i ne mrze nikoga. Lijeva standardna licemjernost.
Lik profesionalnog revolucionara i okrutnog ubojice Che Guevare jos uvijek uzbuđuje mnoge ljevičare u HR , ali zato kada maturanti pjevaju MPT onda oni urlaju . Dajte se skinite
Samo yugokomunisti imaju pravo na revoluciju, njihova revolucija donosi žrtve civile za vrijeme rata Boricevci, Španovica, Zrin,… likvidacije i otimačina, do danas nije vračena oteta (poklonjena Srbima) imovina. Poslje rata industrija smrti. To su oslobodioci sa ljudskim licem. A danas genetski i ideološki nasljednici maltretiraju Hrvatsku sa lažnim optužbama i drukanjem po celom belom svetu.