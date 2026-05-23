Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 94
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PONIO JE LASKAVU TITULU

Bruno Fernandes proglašen igračem sezone u Premier ligi

Premier League - Sunderland v Manchester United
Scott Heppell/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
23.05.2026.
u 13:41

Veznjak Manchester Uniteda Bruno Fernandes proglašen je u subotu igračem sezone u engleskoj Premier ligi, nakon što je predvodio klub s Old Trafforda do trećeg mjesta na ljestvici, a utakmicu prije kraja sezone izjednačio je rekord lige po broju asistencija.

Fernandes je trenutno surekorder s 20 asistencija s bivšim napadačem Arsenala Thierryjem Henryjem i bivšim kreatorom igre Manchester Cityja Kevinom De Bruyneom, a može ih nadmašiti u nedjelju, kad će Manchester United u posljednjem kolu gostovati kod Brighton & Hove Albiona. Unitedov kapetan je u ovoj sezoni postigao i osam golova na putu do trećeg mjesta i plasmana u Ligu prvaka.

Uz 31-godišnjeg portugalskog nogometaša za nagradu su bila nominirana i trojica igrača novog prvaka Arsenala, brazilski branič Gabriel, španjolski vratar David Raya i engleski veznjak Declan Rice, dvojac Manchester Cityja, norveški središnji napadač Erling Haaland i ganski krilni napadač Antoine Semenyo, engleski veznjak Morgan Gibbs-White iz Nottingham Foresta te Brentfordov brazilski napadač Igor Thiago.

Fernandes se ove sezone istaknuo kao najbolji kreator igre u Premier ligi stvorivši 132 prilike za suigrače. Sljedeći iza njega u toj statističkoj kategoriji bio je Liverpoolov veznjak Dominik Szoboszlai, koji je stvorio 89 prilika.

Portugalac je proglašen i igračem godine u izboru engleskog Udruženja nogometnih novinara, a po peti put je osvojio klupsku nagradu "Sir Matt Busby" za igrača godine.
Ključne riječi
nogomet Premier liga Bruno Fernandes

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!