Hoće li najveći korupcijski skandal u Ukrajini politički potopiti Zelenskog? U procurjelim snimkama se spominje njegov nadimak

Kako novi detalji izlaze na vidjelo u najvećem korupcijskom skandalu tijekom rata u Ukrajini, sve više pažnje usmjerava se prema samom vrhu vlasti. U središtu afere nalaze se procurjele audio snimke iz istrage o navodnoj korupcijskoj shemi vrijednoj oko 100 milijuna dolara povezanoj s državnim nuklearnim divom Energoatomom, a sada se postavlja pitanje koje bi moglo imati ozbiljne političke posljedice za predsjednika Volodimira Zelenskog – je li znao što se događa u njegovu najužem krugu? Navodne transkripte snimki objavili su Ukrainska Pravda te ukrajinski zastupnici Jaroslav Železnjak i Oleksij Hončarenko. Snimke su navodno dio istrage Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU), a među imenima koja se spominju nalaze se visoki državni dužnosnici, bliski suradnici predsjednika, pa čak i osobe iz njegova osobnog okruženja.

Korupcijska istraga usmjerena na državnu nuklearnu kompaniju Energoatom postala je najveći politički skandal u Ukrajini još u studenom, kada je NABU objavio prvi krug snimki na kojima visoki dužnosnici i njihovi poznanici razgovaraju o velikim provizijama i mitu. Navodni glavni organizator je Timur Mindič, blizak suradnik Zelenskog i suvlasnik predsjednikove produkcijske kuće Kvartal 95. U studenom je pobjegao u Izrael. Devet osumnjičenika optuženo je u ovom slučaju. Osim Mindiča, među osumnjičenima su bivši potpredsjednik vlade Oleksij Černišov i bivši ministar pravosuđa Herman Haluščenko, koji je ranije te godine bio ministar energetike. Nadalje, postoji više navodnih referenci na bivšeg šefa ureda predsjednika Andrija Yermaka, kao i razgovor u kojem navodno sudjeluje Rustem Umerov, tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu te bivši ministar obrane.

Novi krug snimki, koje su novinari i zastupnici dobili bez pristanka biroa, donosi dodatne detalje o višemilijunskoj shemi. Ključni dio novih snimki odnosi se na navodni plan prema kojem su oni koji su navodno izvlačili novac iz ugovora Energoatoma koristili sredstva za financiranje gradnje luksuznih kuća u elitnom naselju Kozin, nedaleko od Kijeva. Osumnjičenici u slučaju Energoatom navodno su dali novac bivšem potpredsjedniku vlade Černišovu za izgradnju luksuznih kuća kraj Kijeva, izvijestio je u studenom istraživački projekt Bihus.info, pozivajući se na audio snimke koje je objavio biro. "Najviše zabrinjava to što, unatoč reakciji javnosti, nije bilo nikakvog službenog odgovora iz Ureda predsjednika", rekao je za Kyiv Independent Jaroslav Jurčišin, zastupnik oporbene stranke Holos."Osobe koje se spominju na snimkama trebale bi same zatražiti suspenziju tijekom trajanja istrage".

Olena Ščerban, stručnjakinja iz Antikorupcijskog akcijskog centra, također je ustvrdila da je Zelenski "trebao osigurati potpuno transparentnu istragu i smjenu svih koji su umiješani". "To je pitanje političke odgovornosti jer je jasno da govorimo o ljudima kojima predsjednik vjeruje, o njemu osobno, o ljudima koje je postavio na funkcije, pa čak i onima kojima je neformalno delegirao moć", rekla je za Kyiv Independent. "Očito je da ni Umerov ni bilo tko drugi ne bi slušao Mindiča da nisu razumjeli da djeluje u skladu sa Zelenskijevom voljom". Ured predsjednika odbio je komentirati slučaj, a Yermak nije odgovorio na upite za komentar. Umerov je odbacio optužbe za nezakonitosti.

Navodi o mogućoj umiješanosti Zelenskog pojavili su se zbog transkripta razgovora između Mindiča i neidentificirane žene po imenu Natalia, koji se očito odnosi na građevinski projekt u Kozinu. Mindič u razgovoru govori Nataliji da bi trebao stići Max Donets, kojeg su novinari identificirali kao šefa osobnog osiguranja Zelenskog. Natalia također spominje da se gradi ograda između Mindičeve kuće i kuće "Vove" – umanjenice imena Volodimir, što su mnogi protumačili kao referencu na Zelenskog. Prema transkriptu snimki koji su tužitelji čitali na sudskom ročištu prošle godine, Zelenski je tijekom razgovora Haluščenka i Mindiča također nazvao ministra. Predsjednik je navodno uputio poziv nakon što mu je Mindič poslao poruku.

Ako se potvrdi umiješanost Zelenskog, otkrića bi mogla imati velik pravni i politički učinak. Aktualnog predsjednika prema ukrajinskom zakonu ne mogu istraživati tijela kaznenog progona, ali može biti opozvan na temelju dokaza o nezakonitostima. Bivši predsjednik može biti predmet istrage i optužnice. Politički analitičar Volodimir Fesenko rekao je za Kyiv Independent da bi nove snimke mogle naštetiti rejtingu Zelenskog, ali očekuje da će kratkoročni učinak biti ograničen. Mogle bi imati velik utjecaj dugoročno ako bude novih optužnica u slučaju Energoatom i ako policija potvrdi Zelenskijevu ulogu. Tada bi Zelenski mogao odlučiti da se neće kandidirati na poslijeratnim izborima, smatra Fesenko. Nove snimke također sadrže više navodnih referenci na Yermaka.

Yermak je pod istragom u slučaju Energoatom, ali još nije optužen. U studenom je podnio ostavku nakon pretraga koje je biro proveo u njegovim prostorijama. Natalia u snimkama govori Mindiču da se kuća gradi za "Andrija" – moguću referencu na Andrija Yermaka. Izvor iz policije rekao je za Kyiv Independent da je jedna od luksuznih kuća u Kozinu, financirana kroz korupcijsku shemu Energoatoma, bila namijenjena Yermaku. Snimke također navodno potvrđuju ranije napise Ukrainske Pravde da je Vasilij Veselij, pomoćnik uprave državne Sense Banke, bio Yermakov štićenik i imao velik utjecaj u banci. Veselij je ranije negirao optužbe, a Sense Bank nije odgovorila na zahtjev za komentar. Veselij i Oleksandr Cukerman, osumnjičenik u slučaju, više puta spominju razgovore s "Kirurgom" dok raspravljaju o Sense Banki. Veselij također kaže da ga "Kirurg treba". Oleksandr Abakumov, detektiv zadužen za slučaj Energoatom, rekao je u ožujku da se Yermak u NABU-ovim snimkama spominje pod nadimkom "Kirurg".

Veselij navodno govori Cukermanu i da mora riješiti određene pravne probleme vezane uz ukrajinsku petrokemijsku kompaniju Karpatnaftokhim. Veselijev brat Andrij suvlasnik je te tvrtke. Ukrainska Pravda ranije je izvijestila da je Yermak navodno preko Vasilija Veselog utjecao na Karpatnaftokhim. Nova otkrića ponovno su otvorila raspravu o tome hoće li Yermak biti optužen u slučaju Energoatom. Mnogi su očekivali da će Yermak biti optužen nakon pretraga njegovih prostorija u studenom. Međutim, optužnice nisu podignute. Biro i njegovi podupiratelji tvrde da još nema dovoljno dokaza za optužnicu protiv Yermaka. Kritičari, pak, sumnjaju na politički dogovor sa Zelenskim, što biro negira. Snimke također pružaju dodatne dokaze o navodnim vezama između Mindiča i Umerova, jedinog dužnosnika sa snimki koji je i dalje na funkciji.

U transkriptu Mindič i Umerov navodno razgovaraju o obrambenim ugovorima, uključujući dronove i pancirne prsluke, kadrovskim promjenama te mogućoj prodaji udjela u proizvođaču dronova Fire Point stranim investitorima. Mindič također govori Umerovu da mu je bio "najugodniji ministar obrane", u usporedbi s drugim kandidatima za tu funkciju. Umerova je biro ispitao u slučaju Energoatom još u studenom. Prema optužbama protiv Mindiča, navodna kaznena djela počinio je utječući na Umerova i Haluščenka, bivšeg ministra energetike i pravosuđa. U optužnici se navodi da je Mindič vršio pritisak na Umerova kako bi sklopio ugovor s izraelskom kompanijom za nabavu pancirnih prsluka. Ugovor je na kraju otkazan jer su dužnosnici Ministarstva obrane odbili prihvatiti pancirne prsluke loše kvalitete. Antikorupcijsko povjerenstvo ukrajinskog Ministarstva obrane 29. travnja pozvalo je na Umerovljevu suspenziju.

Povjerenstvo je navelo da je "javnosti predstavljen neprovjeren, ali vjerodostojan dokaz o vezama između Mindiča i Umerova" te da bi Umerovljevi postupci mogli predstavljati "zlouporabu položaja i moguće odavanje državnih tajni". Postoje i zabrinutosti da bi nove snimke mogle utjecati na mirovne pregovore između Ukrajine, SAD-a i Rusije. Umerov predvodi ukrajinski pregovarački tim. Nove snimke također navodno potvrđuju veze između Mindiča i Fire Pointa. Kyiv Independent je još u kolovozu izvijestio da je Fire Point predmet korupcijske istrage zbog mogućih veza s Mindičem, koji je navodno bio stvarni korisnik kompanije. Fire Point je negirao povezanost s Mindičem. Na novim snimkama Mindič se navodno žali Umerovu zbog nedovoljnog financiranja Fire Pointa. Također raspravljaju o prodaji 33-postotnog udjela u kompaniji stranim investitorima. Umerov navodno pita Mindiča kako pristupiti odlukama vezanima uz Fire Point, pitajući ga "hoće li nama to odgovarati?" tijekom razgovora o prodaji.

Antikorupcijsko povjerenstvo Ministarstva obrane 29. travnja pozvalo je na nacionalizaciju Fire Pointa nakon novih otkrića. "Prema materijalima dostupnima antikorupcijskim tijelima, bivši ministar obrane smatra Timura Mindiča de facto vlasnikom Fire Pointa", navelo je povjerenstvo. "Svi dostupni podaci snažno sugeriraju da je Mindič jedan od stvarnih vlasnika kompanije ili njezin jedini krajnji korisnik". Snimke također pokazuju navodni Mindičev utjecaj na promjene u vladi. Na novim snimkama Mindič i Umerov razgovaraju o mogućim kandidatima za mjesto ministra obrane, uključujući Denisa Šmihalja. "To će te samo oslabiti", navodno govori Umerov Mindiču. "Bit će sranje", navodno odgovara Mindič.

Raspravljaju i o mogućim zamjenama za Oksanu Markarovu, tadašnju ukrajinsku veleposlanicu u SAD-u. Novi transkripti također sadrže navodni razgovor između Mindiča i bivšeg Zelenskijeva pomoćnika Serhija Šefira, kao i reference na razgovore sa zamjenikom šefa predsjedničkog ureda Olehom Tatarovom. Tatarov je vrlo kontroverzna figura jer je 2020. optužen za mito, no slučaj su opstruirali tužitelji i sudovi te je zatvoren. I dalje nije jasno je li Mindičevo mišljenje o promjenama u vladi doista uzeto u obzir. Šmihal je na kraju u srpnju 2025. zamijenio Umerova na mjestu ministra obrane.