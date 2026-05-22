Kći zagrebačkog poduzetnika i bivša Neymarova djevojka tvrdi da je ostala bez dva milijuna eura

Manekenka Natalia Barulich (34) tuži luksuzni stambeni kompleks u Los Angelesu nakon što joj je, prema navodima iz tužbe, tijekom provale iz stana nestalo više od 2,1 milijun dolara (nepuna dva milijuna eura) vrijednosti nakita, torbica i luksuznih predmeta.

Barulich tvrdi da su joj u trenutku provale u listopadu 2025. putovala te da su provalnici uspjeli zaobići sigurnosne sustave zgrade te neometano boraviti u stanu nekoliko sati. U tužbi navodi i da je zgrada prije potpisivanja najma predstavljena kao "najsigurnija u Los Angelesu" s 24-satnim osiguranjem i kontrolnim sigurnosnim centrom, što se, prema njezinim tvrdnjama, nije pokazalo točnim.

Manekenka također tvrdi da joj uprava zgrade nije otkrila raniju provalu u istom objektu te da bi, da je za nju znala, nikada ne bi potpisala ugovor o najmu. Nakon incidenta, kako navodi, odbijeno joj je ustupanje snimki nadzornih kamera, a od nje je traženo da potpiše ugovor o zabrani negativnog govora o zgradi, što je odbila.

Barulich traži odštetu zbog nemara, prijevare i namjernog nanošenja emocionalne štete. Tvrdi da je nakon događaja razvila teške psihološke posljedice, uključujući tjeskobu, paranoju, noćne more i simptome posttraumatskog stresnog poremećaja.

Upravitelj zgrade odbacio je optužbe i nazvao tužbu neutemeljenom, navodeći kako policijska istraga nije utvrdila neovlašteni ulazak u stan te da su sve tvrdnje iz tužbe netočne. Barulich traži suđenje pred porotom te isplatu kaznene i kompenzacijske odštete.

Podsjećamo, Natalia Barulich je podrijetlom Hrvatica te je bivša djevojka kolumbijskoga pop i reggaeton pjevača Juana Luisa Londona Ariasa, svima daleko poznatijeg kao Maluma. S njim je svojedobno i ljetovala na našoj obali. Zatim je bila sa slavnim nogometašem Neymarom, a po svemu sudeći je to radila iza leđa pjevaču.

Španjolsko izdanje popularnog magazine People donijelo je svojedobno i o njoj neke nama zanimljive detalje.

– Rođena je u Los Angelesu prije 28 godina, hrvatskog je i kubanskog podrijetla. Balet je počela učiti sa samo pet godina. Uživala je u bogatom djetinjstvu kao kći uglednoga zagrebačkog biznismena – naveli su novinari magazina People tada u tekstu.