Ruski MMA borac pronađen mrtav: Bio je miljenik čečenskog vođe, a UFC ga otpustio

Abdul-Kerim Edilov pronađen je mrtav u svom stanu. Vlasti još nisu objavile uzrok smrti ruskog MMA borca, a vijest je snažno odjeknula u javnosti jer je 30-godišnjak bio miljenik čečenskog vođe Ramzana Kadirova. Bio je odličan borac, ostvario je 17 pobjeda u 21 meču, ali nikada se nije dobio priliku boriti u UFC-u.

Najpoznatija svjetska borilačka organizacija otpustila ga je zbog veze s Kadirovim, čije je sinove podučavao sportu, ali i odnosa prema LGBT zajednici, koju je kritizirao. Edilov je k tome pao u nemilost Kadirova prije početka ruske agresije na Ukrajinu.

Looks like former UFC fighter Abdul-Kerim Edilov was among those who accompanied Ramzan Kadyrov on his alleged trip to Mariupol. pic.twitter.com/XxeA1LHla1