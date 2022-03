Rusi u Kijevu izrešetali navijača Manchester Uniteda, oglasili se s Old Trafforda

Aleksandar Kukin, osnivač navijačke skupine Manchester Uniteda u Kijevu, ubijen je u ruskoj agresiji na Ukrajinu.

Kukin je pokušao pomoći obitelji da pobjegne iz Kijeva kada je na njegov automobil otvorena rafalna paljba. S njim su bili supruga i kćerka koje su ranjene i operirane u bolnici.

The United family joins our #KyivReds in mourning the sad loss of Aleksander Kukin.



May he rest in peace ❤