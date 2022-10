Ostali bez važnog igrača na tri tjedna, ali će barem Srna biti spreman za Dinamo

Rukometaši PPD Zagreba igraju danas susret 5. kola elitne skupine Lige prvaka. U goste dolazi poljska momčad Wisla iz Plocka, ali susret se neće igrati u Zagrebu već u Varaždinu.

Naime, zagrebačka Arena zauzeta je koncertom i sreća je da je na varaždinska slobodna. U suprotnom, "plinari" bi morali potegnuti do Osijeka ili Zadra.

- Nažalost nećemo biti kompletni. Zvonimir Srna se još nije oporavio od ozljede, srećom bit će vjerojatno spreman za sljedeću utakmicu protiv Dinama iz Bukurešta.

No što nije dobro je činjenica da smo na duže vrijeme ostali bez Ivana Čupića. Njegova ozljeda je puno ozbiljnija nego što smo mislili i njega sigurno neće biti sljedeća tri tjedna – rekao je Ivica Obrvan, trener PPD Zagreba.

U roster se vratio vratar Matej Mandić?ž

- Da, branio je nešto malo u prvenstvu protiv Moslavine no još nije spreman za Ligu prvaka – naglasio je Obrvan.

U međuvremenu ste se pojačali s Milošom Kosom...

Riječ je o sjajnom mladom igraču no pitanje je koliko će se brzo snaći u novom sustavu i novom kubu, Sigurno je da će biti do pomoći u vanjskoj liniji, a on što je puno važnije jest činjenica da je klub dobio sjajnog igrača na nekoliko godina, na mjestu lijevog vanjskog pucača – dodao je Obrvan.

Wislu predvode hrvatski igrači Mihić, Lučin i Šušnja, te vratar Pilipović.

- To je kvalitetna momčad koja je možda i ranije zaslužila nastup u Ligi prvaka. Imaju niz dobrih pojedinaca poput Kosorotova, Žitnikova, Daszeka. Imaju španjolskog trenera koji igra prepoznatljiv ali i predvidljiv sustav što je naša dobra prilika – zaključio je Obrvan. (dm)