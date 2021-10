Rukometašice Podravke imaju novog trenera, izbornik ih odbio pa su “kokice” angažirale inženjera i profesora

Rukometašice Podravka Vegete našle su novog trenera, ali samo do kraja sezone. Nakon što su obavljeni brojni razgovori, izbor je pao na Gorana Mrđena, koji je već bio trener Koprivničanki. Goran je napustio klupu Zrinskog, a umjesto njega tamo će trenerica biti Dragica Džono.

– Podravka je Podravka, ovdje živim i odavde nisam nikada ni otišao. Pratim to, dolazim na utakmice i ono što uvijek volim reći jest da je moja cijela obitelj na neki način Podravka. Supruga je došla tako što je igrala za Podravku i kćer Ivona je od prvog dana bila u Podravki tako da i kada nismo bili zaposleni bili smo simpatizeri, navijači i dio svega toga. Zahvaljujem klubu, sigurno odluka nije bila laka, nije ni meni, ali smo našli zajedničko razmišljanje. Jako je teško sada reći što će biti, ali moramo raditi od subote do subote i svaku utakmicu gledati kao kvalifikacijsku. Slijedi nam serija gostovanja u Pločama i Splitu i sve to zajedno neće biti lako. Sigurno je da svi mi zajedno moramo vratiti samopouzdanje, a prije svega igračice – istaknuo je Goran Mrđen, koji je po struci inženjer građevinarstva i radi kao profesor u Obrtničkoj školi gdje predaje stručne predmete.

Zanimljivo je da je Podravka za trenera htjela odmah i Nenada Šoštarića, izbornika Hrvatske, ali i trenera Lokomotive. – Ne bi bilo u redu da sam u ovom trenutku, kada imam priliku s Lokomotivom osvojiti naslov, sjeo na klupu Podravke. Možda sljedeće sezone možemo razgovarati – istaknuo je Šoštarić.