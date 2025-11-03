Rudač je bio dobri duh Dinama, a pogledajte kakvo je ogromno priznanje Belinu dao Pele u Zagrebu 1969.

U poslijepodnevnim satima, samo dan prije 83. rođendana, zauvijek nas je napustio proslavljeni nogometaš i trener, jedan od simbola zagrebačkog Dinama - Rudolf Belin. Unatoč dugotrajnoj i hrabroj borbi s bolesti uspijevao je zadržati vedar duh, a njegova pozitiva i širok osmijeh gotovo su svakodnevno obasjavali i Dinamove odaje. Do zadnjega je trenutka detaljno pratio zbivanja u najdražem klubu, s izraženom emocijom proživljavao svaku utakmicu, bdio nad rezultatima, nad svakim potezom svojih nasljednika u plavom dresu. I ta nas je ljubav vezala do zadnjeg dana.

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Počeo s krpenjačom po livadama

Jedan je od najvećih Dinamovih igrača svih vremena, nogometaš sa stilom, među ključnim je akterima proslavljene generacije koja je 1967. godine osvojila Kup velesajamskih gradova, natjecanje koje je kasnije preraslo u Kup Uefa, današnju Europa ligu. Belin je bio džentlmen našeg nogometa. Tako su ga nazivali mediji, navijači, tim mu riječima tepali i suigrači, ali i suparnici. Nogometni esteta koji se u karijeri okušao u gotovo svim ulogama osim vratarskoj. Još u doba kad je igrao u središtu obrane lopte je oduzimao elegantno, bez prekršaja.

Rođen u Zagrebu 4. studenoga 1942. godine kao najmlađi od trojice braće. Najstariji, Roland, relativno je rano završio karijeru, dok je Bruno bio jedna od nogometnih zvijezda tadašnje lige i prvi Rudijev sportski, ai i životni uzor. Nažalost, Bruno Belin s nepune je 33 godine stradao u prometnoj nesreći. Rudi je, nakon "treniranja" s krpenjačom po livadama organizirani nogomet počeo igrati u zagrebačkom Jedinstvu gdje se učlanio 1957. godine zajedno s polovicom svojih prijatelja iz razreda. Dinamo ga je zamijetio na turniru republika u Tuzli gdje je Rudi blistao u dresu hrvatske omladinske reprezentacije igrajući na mjestu lijevog halfa. Taj mu je turnir ujedno otvorio vrata i državne omladinske vrste.

Još se u to rano doba, kao junior, isticao sjajnim izvođenjem jedanaesteraca i slobodnih udaraca koji su mu bili svojevrsni zaštitni znak u cijeloj karijeri. U prvoj momčadi plavih igrao je na mjestu halfa, potom povučenu spojku, kasnije desnog braniča pa zadnjeg veznog... U počecima svoje maksimirske karijere ustalio se na mjestu desnoga beka. U sezoni 1963/'64. imenovan je najboljim igračem Jugoslavije u izbornu dnevnika Sportske novosti. U anketi u kojoj je sudjelovao 3231 član Dinama izabran je najboljim igračem u 1964. godini. Za Belina su glasala 2803 člana, dok je drugoplasirani Slaven Zambata dobio 242 glasa. U ožujku 1966. otišao je u vojsku, a momčadi se priključio u proljetnom dijelu natjecanja 1967. uoči povijesnih dvoboja protiv Juventusa u četvrtfinalu Kupa velesajamskih gradova.

VEZANI ČLANCI:

A kakav je to samo povratak bio. U uzvratu je u Zagrebu protiv Juventusa, sredinom drugog dijela, izveo slobodan udarac... Lopta je tek za koji centimetar prohujala pored vrata. Ali zato je "radar" bio ispravan desetak minuta kasnije. Ponovno su plavi izveli slobodan udarac, i to gotovo na istom mjestu. Belin je pogodio rašlje. Plavi su pobijedili 3:0. Vjerojatno najvažniji pogodak u karijeri postigao je u mitskoj uzvratnoj utakmici protiv Eintrachta u Zagrebu gdje su lovili tri pogotka zaostatka iz prvoga ogleda. I upravo je Belin, udarcem s bijele točke u produžetku, u 102. minuti, hladnokrvno zatresao mrežu za konačnih 4:0 i povijesno slavlje.

Po završetku igračke karijere Belin je bio i prvi trener plavih. Udarnu je momčad vodio u tri mandata: u sezoni 1977/'78., potom u kolovozu i rujnu 1983. te u završnici sezone 1989. Bio je izbornik iračke reprezentacije 2002. godine pri čemu je posebnu pažnju javnosti privukao dvoboj protiv Irana na čijoj je klupi sjedio Miroslav Ćiro Blažević. Belin je, ujedno, 1982. godine bio Blaževićev asistent u pohodu plavih ka naslovu prvaka. U Dinamu je igrao od 1959. do 1970. i pritom s plavima dogurao do dva finala Kupa velesajamskih gradova: 1963. ih je pobijedila Valencia dok su 1967. osvojili trofej pobjedom protiv Leeds Uniteda. S plavima je osvojio i pokal pobjednika Kupa 1963., 1965. i 1969.

Kad je legendarni Pelé 1969. godine sa Santosom gostovao u Zagrebu protiv Dinama (1:1). Svijet je tada obišla čuvena fotografija prijateljskoga čavrljanja brazilskoga genijalca sa zagrebačkim šmekerom Rudijem Belinom.

– Pele mi je tom zgodom kazao da ga je oduševila zagrebačka publika. Prepoznao je u toj utakmici koliko Zagrepčani vole i dobro razumiju nogomet – kazao nam je jednom Belin.

Bio je primjer fair-playa

Inače, Belin je bio uvijek omiljen, među suigračima, suparnicima, navijačima...

-Pratim nogomet 77 godina, od 1948. godine, i s dubokim uvjerenjem mogu reći da je Rudi Belin u punom smislu te riječi bio dobri duh Dinama, zagrebačkog, ali i hrvatskog nogometa. Ispred svih! Kao nogometaš, kao osoba, svojim ponašanjem kroz cijelu karijeru bio je primjer fair-playa. S njim sam prošao puno lijepih trenutaka i o njemu mogu samo lijepe stvari pričati. A koliko su ga ljudi voljeli najbolje pokazuje da je u velikoj anketi Sportskih novosti pod nazivom najomiljeniji igrači klubova velike četvorke on izabran za najomiljenijeg u Dinamu, ispred legendarnih Jerkovića i Perušića - ispričao nam je Miroslav Rede, bivši igrač Partizana, Dinama i Lokomotive, a kasnije ugledni novinar.

Velimir Zajec oprostio se od Belina riječima: Nebeska momčad Dinama dobila je jako pojačanje, gore se od danas zna tko puca slobodnjake i penale. Rudač, počivao u miru i fala ti na svemu.