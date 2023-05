Rooney ustvrdio: 'City će uništiti Real'. Kroos odgovorio: 'Isto je pričao i prošle godine'

Real Madrid i Manchester City sastaju se sutra u 21 na Santiago Bernabeu u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka. Obzirom da su ove sezone pokazali bolju igru od drugog polufinalnog para, Milana i Intera, utakmica plijeni puno pozornosti. Među onima koji su komentirali moguće ishode bio je i Wayne Rooney.

"City neće pobijediti Real, on će ga uništiti. Istina je da se klub i momčad Realove povijesti i iskustva nikada ne smije otpisati, ali ne bih stavio novac na njih. Ovo je Cityjeva godina. Jednostavno ne vidim načina ni igrača koji Realu može zaustaviti Haalanda. Svaka čast Antoniju Rudigeru, sjajan je branič, posebno jak u situacijama jedan na jedan, ali usprkos tome, ne može se nositi s Haalandom", rekao je Englez za Times.

Rooney je u Ligi prvaka odigrao 85 utakmica u dresu Manchester Uniteda te postigao 30 pogodaka i 21 asistenciju. U finalu se našao tri puta, a jednom ga i osvojio. "Ako City osvoji Ligu prvaka, toj momčadi mjesto je uz Unitedovu iz 1999., koja je te godine osvojila trostruku krunu. Naša momčad koja je 2008. osvojila engleski i europski naslov bila je sjajna, ali ova Cityjeva bi nas nadmašila", zaključio je.

Kroos: Takve nas riječi samo dodatno motiviraju

Na njegove se izjave tijekom konferencije za medije osvrnuo i Realov veznjak Toni Kroos. "Isto je bilo prošle godine. Nitko nije očekivao da ćemo pobijediti, ali na kraju jesmo. Sjećam se Rooneyjevih riječi, no i drugi su rekli isto. Ona ne utječe na nas niti nas dodatno motivira jer ne možemo biti motiviraniji od ovoga", rekao je Kroos.

Komentirao je suigrača Viniciusa Juniora koji je tijekom finala Kupa kralja provocirao igrače Osasune. "Važno je znati da je on i dalje jako mlad. Neke situacije nije proživio tisuću puta u životu. On radi razliku ove sezone. Nije normalno da je cijelo vrijeme spreman, da nikad nije ozlijeđen. Braničima je teško igrati protiv njega, uvijek traži igru jedan na jedan. Zbog njega smo došli do ovoga.

Mlad je i mora učiti. Ponekad ga provociraju, a odluke sudaca ne pomažu. Mora naučiti s time živjeti idućih 15 godina, mora biti miran kako ne bi bio izbačen iz igre. Zaslužuje veću sudačku zaštitu. Okruženje mu često ne ide na ruku. Igrače poput njega želimo gledati na terenu, stoga ga moramo zaštititi", rekao je Nijemac.

