Ronaldo otkrio kojim se sportašima najviše divi, posebno je istaknuo dvije zvijezde iz regije

U četvrtak poslijepodne izašao je drugi dio intervjua koji je Cristiano Ronaldo dao britanskom novinaru Piersu Morganu. Ovo je drugi puta da su njih dvojica napravili veliki intervju, a nakon prvog u studenom 2022. mnogo se pričalo o Ronaldovim riječima budući da je žestoko napao tadašnji klub - Manchester United, a isto će zasigurno biti i ovoga puta budući da praktički svaka riječ portugalske zvijezde potiče raspave među navijačima.

U početku drugog dijela, Ronaldo je otkrio kako nije prisustvovao sprovodu reprezentativnog kolege Dioga Jote, koji je tragično preminuo u automobilističkoj nesreći u srpnju, jer nije želio da pozornost tijekom pogreba bude na njemu, kao i da na groblje ne ide otkako mu je preminuo otac. Ronaldo kaže kako mu je savjest čista te kako je podršku Jotinoj obitelji pružio privatno.

Govorio je i o svojoj dugovječnosti u profesionalnom sportu i činjenici da je i s 40 godina jedan od najubojitijih strijelaca na svijetu. Kao primjer je dao tri druge sportske veličine, o kojima očito ima visoko mišljenje, a jedna od njih je i njegov bivši suigrač iz Real Madrida - Luka Modrić:

- U izvrsnoj fizičkoj formi s 40 godina. Počeo sam ići u teretanu s 12, 13, 14 godina... Ne svaki dan, ali sve se svodi na dosljednost. Imam dobre navike, dobru energiju, dobro vrijeme za odmor. Sve se svodi na dosljednost. Ako je imate, sve će biti lakše. Vjerujte mi. Mnogo je primjera u drugim sportovima. LeBron James u košarci, također uvijek izgleda kao da je istih godina. Nastavlja igrati košarku i pokazuje koliko vrijedi. Još primjera? Modrić, na primjer. Ima istih godina kao i ja. Novak Đoković? Uvijek je sjajno kada imate druge sportaše koji o vama govore dobro. On je sjajan primjer za to. Zahvalan sam na njegovim riječima - rekao je Ronaldo.

Odgovorio je i na stari komentar bivšeg suigrača Waynea Rooneyja koji je u jednom intervjuu rekao kako misli da je Lionel Messi bolji igrač od Ronalda. Portugalac je istaknuo kako ga nisu zasmetale njegove riječi, ali se ne slaže s njima. Također je usporedio saudijsku ligu, gdje sada igra, s najjačim europskim ligama.

Morgan ga je pitao postiže li više pogodaka zato što igra u Saudijskoj Arabiji na što je Ronaldo odgovorio: "To je izgovor za izgovorom. Iz godine u godinu postižem sve više golova. Čak i u lošoj godini postigao sam 25 golova. Da sada igram u Premier ligi, za veliku momčad, postigao bih jednako toliko golova. Samo nastavljam raditi svoj posao. Ponovit ću, saudijska liga je bolja od portugalske kao i od francuske lige. Premier liga je očito najbolja. Sve brojke se računaju za nagrade. Saudijska liga se ne računa. Zašto? Pitajte druge igrače koji misle da je Saudijska liga dobra... Budući da kažu da postižem više golova samo zato što sam tamo... Za mene je lakše zabijati u Španjolskoj nego u Saudijskoj Arabiji" - odgovorio je Ronaldo.

Morgan ga je pitao i je li bolji u završnici sada nego što je bio prije nekoliko godina, a Cristiano je u odgovoru na to pitanje otkrio i koji problem smatra da imaju današnji nogometaši.

- Mislim da sam oduvijek bio vrhunski u završnici. Mislim da se sada više fokusiram na to jer zbog godina morate poboljšati druge stvari. Usredotočen sam na to da budem mentalno dobro, svjež. Prilagođavam se. Ali naravno, u prvih nekoliko godina nisam bio u svojoj najboljoj formi, ali nakon 25. mislim da sam bio sličan onome što sam sada. Mislim da sam sada više fokusiran na to jer više nisam krilo. Učiš s vremenom, s iskustvom. Jedna stvar koja čini razliku je da uvijek možeš napredovati. Čak i u mojim godinama. Mislim da je to veliki problem s igračima, misle da sve znaju, a više ne uče. Igrači nakon 30. godine na kraju opadaju, ali ja sam suprotan. Mogu reći što god žele jer ponekad ljudi koji pričaju o nogometu ne znaju ništa - zaključio je.