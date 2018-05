Ronaldo kamermanu razbio glavu, pa mu se iskupio darom

Nogometaši Reala odradili su na stadionu u Kijevu posljednji trening uoči subotnjeg finala protiv Liverpoola.

Trening će ostati u posebnom sjećanju kamermanu Juanu Lorenzanu Prietu, kojeg je u glavu pogodio Cristiano Ronaldo.

Naime, dok je snimao trening, u njegovom pravcu doletjela je jedna lopta koja je pogodila te je pritom zaradio duboku posjekotinu iznad desnog oka.

Cristiano Ronaldo accidentally hit a cameraman in today’s training session & later gave him his shirt. [Marca] pic.twitter.com/heYHbNaLqk