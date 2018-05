Hrvati smo, ali Redsi su naš život. I Englezi se čude našoj privrženosti

Ako se 26. svibnja, na dan finala nogometne Lige prvaka, u večernjim satima zateknete u Tkalčićevoj ulici, imat ćete dojam da ste negdje u centru Liverpoola, a ne u Zagrebu. Za to će biti zaslužni članovi kluba navijača Liverpoola iz Hrvatske, koji su organizirano u Tkalčićevoj gledali i polufinale protiv Rome, a još veću feštu spremaju i za finale protiv Reala.

Klub navijača Liverpoola vjerojatno je najstrastveniji od svih klubova navijača stranih klubova koji djeluju u Hrvatskoj. Uvjerili smo se to razgovarajući s 32-godišnjim Zoranom Đekićem, predsjednikom Fan kluba Liverpoola u Hrvatskoj. Ispričao nam je svoju priču kako je postao fanatik Redsa. A njegova priča slična je svim navijačima Liverpoola u Hrvatskoj.

– Sada je točno 20 godina otkako sam počeo navijati za Liverpool, sve je krenulo oko SP-a 1998. godine kada je tadašnji napadač Redsa Michael Owen zabio genijalan gol Argentincima. Tada smo i svi gledali peticu i upijali te golove u Premiershipu. Uvijek me najviše zanimalo kako je to kolo prošao Liverpool. Ta ljubav prema Liverpoolu rasla je iz godine u godinu, a negdje prije onog kultnog istanbulskog finala 2005. ta ljubav bila je već jako, jako velika. Nemoguće mi je i samom sebi objasniti zašto ja kao Hrvat toliko volim jedan engleski klub, no Liverpool je zaista postao moj život. Sada gledam baš svaku utakmicu Liverpoola. Vikendom sve organiziram prema tome kada igra Liverpool. Roštilj se peče ili prije ili poslije utakmice, nikako za vrijeme utakmice – govori nam Zoran i dodaje:

– Supruga shvaća tu ljubav. Ukupno sam s njom 10 godina, a s Liverpoolom sam 20, hehe. I ona često sa mnom gleda utakmice Liverpoola, zna prepoznati sve igrače. Sve u životu, od braka do posla, kraće mi traje od razdoblja koliko se bavim Liverpoolom. Ljubav prema Redsima nikada neće prestati.

Zoran nije imao sreće odrastati uz legende Dalglisha, Rusha, no njegovi heroji također su legende Liverpoola.

– Steven Gerrard i Michael Owen nekako su mi ispred svih iako mi je i Salah već prirastao srcu. Volio sam jako i Carraghera, Hyypiju... Imamo u klubu navijača i ekipu koja više poštuje Reinu od nekog sveca. Ukusi su različiti – objašnjava Đekić, koji je osnivač, a ujedno i predsjednik službenog kluba navijača Liverpoola u Hrvatskoj.

– Kad navijaš za Real ili Barcelonu, možeš bez većih problema kupiti karte za utakmicu. No za utakmice Liverpoola gotovo je nemoguće doći do karata jer ima jako puno pretplatnika i ono malo što nekad bude pušteno u prodaju odmah plane. Zato smo osnovali klub navijača u Hrvatskoj, jer to je jedini mogući način za doći do karte. Preko kluba navijača na Anfield je otišlo već 120 navijača. I to za simboličnu cijenu članarine od svega 50 kuna – opisuje Đekić i dodaje:

– Od Liverpoola svake sezone dobijemo po 14 karata za šest domaćih utakmica, što je dosta s obzirom na potražnju u cijelom svijetu. Imali smo ludu sreću posljednjih godina jer dobivali smo karte za derbije protiv Manchester Uniteda, Arsenala, a bili smo i na oproštaju Stevena Gerrarda, i to još na kultnoj tribini Kopu. A od te atmosfere na Kopu prolaze te trnci. Kad preko TV-a gledaš kako Liverpoolovi navijači pjevaju You’ll Never Walk Alone, čini ti se čudesno, no kada si uživo tamo, zaista nema riječi kojom možeš opisati tu emociju. A pogotovo na toj utakmici na kojoj se opraštao Gerrard, bilo je to nešto najemotivnije što sam vidio. Od uzbuđenosti nismo uspjeli ni izvaditi mobitele da to snimimo, već smo samo držali šalove u rukama i glasno pjevali – opisao nam je Zoran.

Predviđanje za finale?

– Real je favorit, ali naša je prednost što nemamo što izgubiti! Liverpool je ove sezone odigrao nekoliko zaista vrhunskih utakmica i zato Real može pasti. Ronaldo može zabiti i iz kreveta koliko je dobar, ali imamo mi Salaha i Firmina. Nadamo se da ćemo ponoviti 2005. i osvojiti naslov.

Hoće li biti problem što je finale u vrijeme Ramazana, koji poštuju Salah i Mane?

– Utakmica traje 90 minuta, stisnut će oni taj dan zube i izdržati.

Za one koji neće biti u Kijevu klub navijača Liverpoola organizirat će gledanje utakmice u Tkalčićevoj ulici.

– Na polufinalu protiv Rome bilo nas je 200 u jednom kafiću u Tkalči, to je izgledalo nestvarno, kao da ste usred Liverpoola. Naletjeli su i neki Englezi i nisu se mogli načuditi da smo toliko strastveni prema Liverpoolu.

Hoće li i navijači Reala u Hrvatskoj organizirano gledati finale?

– Vjerojatno hoće, ali nisu oni na našoj razini. Za njih bih rekao da su drukčiji od nas, oni su više simpatizeri, a mi baš pravi navijači. Mi smo puno privrženiji svom klubu – kaže Zoran koji privrženost Liverpoolu već prenosi i na petomjesečnu kćer. Uspavljuje ju pjevajući joj Liverpoolove pjesme.

Zoran Đekić, inače IT stručnjak, poslovno i privatno proputovao je puno svijeta, bio u Peruu, Zambiji, Kini, Kambodži.... I baš svugdje pronašao je puno žestokih Liverpoolovih navijača. Kako objašnjava to da je jedan klub iz grada s manje od pola milijun stanovnika toliko popularan u svijetu? Pogotovo što ima puno mladih navijača koji se ne mogu sjećati slavnih dana kluba s Anfielda.

– Popularnost klubova potiče broj uspjeha. Ali s obzirom na uspjehe, to jest neuspjehe u posljednjih 25-30 godina, Liverpool je fenomen, jer drži se u samom vrhu najpopularnijih svjetskih klubova, a nema naslov u Premiershipu još od 1990. godine i u posljednjih 30-ak godina osvojio je samo jednom Ligu prvaka. No, bez obzira na te neuspjehe, Liverpool je i dalje po popularnosti u svijetu na razini Reala, Barcelone, Manchester Uniteda... To je fascinantno – zaključio je Đekić.