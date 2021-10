Ronaldo je važan i izvan terena: Vikao je na suigrače, evo što im je rekao

Osim što je poznat kao jedan od najboljih nogometaša svih vremena, Cristiano Ronaldo je jako poznat i po svojem pobjedničkom mentalitetu, u kojem god klubu igrao.

Iako Manchester United ne igra svoj najbolji nogomet, bez Portugalca bi to vjerojatno izgledalo još lošije. Engleski mediji su doznali da je upravo Ronaldo bio ključ preokreta protiv Atalante u Ligi prvaka.

Foto: Bradley Ormesher Manchester United v Atalanta, UEFA Champions League, Group F Cristiano Ronaldo of Manchester United celebrates his side win at the end of the match with asistant manager Mike Phelan. 20.10.2021 Material must be credited "The Times/News Licensing" unless otherwise agreed. 100% surcharge if not credited. Online rights need to be cleared separately. Strictly one time use only subject to agreement with News Licensing

Ne samo da je zabio pobjednički gol za 3:2, nego je i pri gubljenju od 0:2 na poluvremenu u svlačionici održao 'jezikovu juhu' svojim suigračima.

"Pitao je suigrače zar ih nije sram i rekao da ovo što oni prikazuju nije igra koju bi Manchester United trebao prikazivati pred svojim navijačima na Old Traffordu. Rekao im je da moraju doći do pobjede i da bi, ako ne uspiju, mogli doći u situaciju da ne prođu skupinu", prenose engleski mediji iz pouzdanih izvora.