Ronaldo ima više od milijardu eura! Evo tko upravlja tim bogatstvom, Portugalac od njega traži samo jednu stvar

Cristiano Ronaldo jedna je od najprepoznatljivijih sportskih zvijezda na planetu i najpraćenija osoba na Instagramu, za razliku od čovjeka koji upravlja njegovim bogatstvom koje je prešlo milijardu eura! Miguel Marques (52) diskretna je, ali ključna osoba u upravljanju Ronaldovim ogromnim bogatstvom. Poslujući iz ureda u Lisabonu iznad glavne trgovine Louis Vuitton na otmjenoj Avenida da Liberdade, portugalski privatni bankar pomaže nogometašu da rasporedi i zaštiti svoju procijenjenu neto vrijednost od 1,4 milijarde dolara.

Na web stranici tvrtke, Marques je naveden kao glavni izvršni direktor i predsjednik uprave tvrtke LMcapital Wealth Management sa sjedištem u Lisabonu. Njegovo prethodno iskustvo uključuje rad u portugalskoj podružnici Anglo Irish Bank Suisse, koju je kasnije preuzeo švicarski Hyposwiss.

Marques je također bio naveden kao direktor u Ronaldovom hotelu Pestana CR7 u Manchesteru, gradu na sjeveru Ujedinjenog Kraljevstva gdje je mladi Ronaldo postao svjetska zvijezda igrajući za Manchester United.

Marques je, sasvim logično, odbio komentirati financije svog klijenta.

Upravitelji imovine za sportske zvijezde obično su imali skup sportaša, s velikim bankama i buticima koji nude širok raspon usluga. No, kako bogatstvo nekih sportaša doseže nevjerojatne iznose, potreba za vlastitim obiteljskim uredom počela je rasti. Michael Jordan, također milijarder, ima Jump Management, dok Team8 pomaže Rogeru Federeru u upravljanju njegovim ulaganjima.

Ronaldovi poslovni odnosi izgrađeni su na povjerenju i odanosti, prema riječima onih koji su upoznati s njegovim poslovanjem. Igrač preferira konzultirati se s bliskom grupom savjetnika i prijatelja za investicijske odluke, posebno s onima koji su pokazali diskreciju. Pojedinci za koje smatra da su bili indiskretni, brzo se isključuju iz njegovog užeg kruga.

Ta ulaganja često odražavaju duboku povezanost s njegovom domovinom. Obratio se Marquesu za pomoć u organiziranju sastanaka s investitorima kada je razmatrao ulaganje u City of Padel, klub sa sjedištem u Lisabonu.

Prije nekoliko godina, Ronaldo je također tajno kupio veliku parcelu u Quinta da Marinha, ekskluzivnom golf i stambenom resortu. Parcela od otprilike 9000 četvornih metara, jedna od najpoželjnijih u tom području, pretvara se u ono što se očekuje da će biti jedan od najprivatnijih i najsigurnijih domova na portugalskoj obali.

Posao je dogovoren preko posrednika. Prema Miguelu Champalimaudu, vlasniku zemljišta i odmarališta, Ronaldovo ime držano je u tajnosti do kraja pregovora.

- Saznao sam tek na dan kada je posao sklopljen. Posrednici su skrivali Ronaldovo ime do kraja - kazao je Champalimaud.

Jedan od onih koji su ljubomorno čuvali identitet svog klijenta bio je Marques, diskretni bankar kojem je povjereno upravljanje Ronaldovim bogatstvom.