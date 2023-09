Romano: Vušković ruši rekord Hajduka i odlazi u Tottenham. Perišić se na zimu vraća u Split?

S obzirom na to da je reprezentativna stanka, mnogi ljubitelji ovog sporta u Hrvatskoj fokusirali su se na vatrene i lov na bodove u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024. No iako je u tijeku stanka u klupkom smislu, ona ne može proći bez Hajduka. Splitska momčad u srijedu igra utakmicu Kupa protiv Omladinca, a mediji su se ipak raspisali o transferima.

Naime, jako je odjeknula vijest koju je plasirao Fabrizio Romano. Najpouzdaniji izvor s tržišta nogometaša objavio je da je Luka Vušković (16) novi igrač Tottenhama. Vušković je jedan od najtraženijih mladih braniča na svijetu i od navodnih pet klubova koji su se za njega interesirali, on je odabrao Spurse.

Romano sve otkrio

Romano tvrdi da je mladi igrač dogovorio osobne uvjete s klubom, ali ne i odštetu. Prema Transfermarktu procjenjuje se na šest milijuna eura, ali nagađalo se da bi ga Hajduk prodao za mnogo više.

VEZANI ČLANCI:

Engleski The Evening Standard prenosi da bi transfer mogao iznositi oko 14 milijuna eura, a ako se takav posao i dogodi, postao bi to rekordni iznos u povijesti Hajduka. Engleski mediji tvrde i da bi mladi nogometaš ostao u Hajduku do 18. rođendana kako bi nastavio svoj razvoj prije dolaska na Otok.

Samo razglabanje o ovom mogućem transferu mladog je hajdukovca dovelo na treće mjesto najtraženijih igrača na poznatom portalu Transfermarkt.

Inače, postoji neka tajna veza Tottenhama i Hajduka jer, dok se jednog igrača tamo šalje, drugi navodno dolazi.

Naime, dok traje saga oko Vuškovića, navijači Hajduka maštaju o nekom drugom nogometašu. Riječ je dakako o dvostruko starijem Ivanu Perišiću (34).

VEZANI ČLANCI:

Već se nekoliko mjeseci piše o tome kako bi se on mogao vratiti u Split, a navijači ga cijelo vrijeme zazivaju. "Ivane, vrime je" jedna je od rečenica koju smo najviše čitali i slušali ovog ljeta, a svaka prilika koristi se ne bi li se popularnom vatrenom poručilo da se vrati u Hajduk.

Nikoličius razbuktao maštu

Maštu o povratku svima je razbuktao Hajdukov sportski direktor Mindaugas Nikoličius koji se oglasio na Instagramu i u opisu svoje fotografije stavio pješčani sat. U objavi nije ništa napisao, a fanovi su odmah počeli s pričama o dolasku Perišića iz Tottenhama.

Prijelazni rok je završio, Perišić je i dalje u Londonu, no navijači se nadaju da će do zime nositi bijeli dres. Podsjetimo, i sam je još prošle godine obećao da ubrzo dolazi po titulu s Hajdukom. No nije precizirao kada.

S obzirom na to da je riječi o Tottenhamu, a i Vušković i Perišić povezani su s tim klubom, svi se pitaju na koga se točno od njih dvojice odnosi Nikoličiusova objava. Bilo kako bilo, sve bi uskoro trebalo biti jasno.