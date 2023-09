Veliki preokret u slučaju Vušković, Fabrizio Romano otkrio njegov novi klub

Mladi branič Hajduka Luka Vušković (16) blizu je prelaska u engleski klub Tottenham. Prema talijanskom stručnjaku za transfere Fabriziju Romanu, Vušković je na pragu prelaska u Tottenham nakon što mu je klub predstavio projekt za njegov daljnji razvoj.

Vušković je izgleda odlučio prihvatiti ponudu Tottenhama unatoč interesu još pet velikih klubova. Navodno su osobni uvjeti već dogovoreni, a klubovi trenutno finaliziraju dokumentaciju oko transfera.

“Tottenham je vrlo blizu potpisa talentiranog hrvatskog stopera Luke Vuškovića. Nakon što su mu predstavili projekt namijenjen njegovom daljnjem razvoju, Vušković želi samo u Spurse, unatoč interesu još pet velikih klubova. Osobni uvjeti su dogovoreni, a klubovi finaliziraju dokumentaciju oko transfera”, navodi se u izvještaju Romana koji je vijest potkrijepio i svojom poznatom krilaticom ‘Here we go’, koja obično znači da će transfer zbilja biti završen.

Prijelazni rok je završen što znači da, ako su klubovi postigli dogovor, Vušković bi u Hajduku ostao barem do zime. Inače, pisalo se da je mladi branič vrlo blizu prelaska u PSG.