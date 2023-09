Englezi: Perišićeva ozljeda znači odlazak iz Tottenhama. Vatreni ga neće dočekati za Euro?

HRVATSKI IZBORNIK

Zlatko Dalić: U Saudijskoj Arabiji mi ljudi prostrli tepih, a ja mislim 'samo da mi je kući'

- Prvo sam mislio da me netko zeza – otkud sad mene u Saudijskoj Arabiji?! Zove me Saudijac Abdurahmani, s kojim sam i dan danas veliki prijatelj, i ponudi mi klub. Ja ne znam engleski, nekako se mi sporazumijevamo, on meni objašnjava da klub ulazi u prvu ligu i da bi predsjednik angažirao mene.