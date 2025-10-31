Rođen je u Hrvatskoj, ali nije ni pomišljao igrati za vatrene: 'Oduvijek sam želio samo Srbiju'

Novi izbornik srpske nogometne reprezentacije Veljko Paunović, koji je nedavno naslijedio Dragana Stojkovića Piksija, u ponedjeljak će objaviti popis igrača za nadolazeće kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Srbija će u studenom igrati protiv Engleske i Latvij.

Prema pisanju srpskih medija, očekuje se da bi poziv mogao dobiti i Milan Gajić, desni bek CSKA Moskve, s kojim je Paunović 2015. osvojio naslov svjetskog prvaka u juniorskoj konkurenciji.

Bekovske pozicije već su godinama jedan od glavnih problema srpske reprezentacije, pa je Stojković često koristio sustav s tri stopera. Gajić je posljednji put za Srbiju nastupio 21. ožujka 2024. u Moskvi, u prijateljskoj utakmici protiv Rusije (0:4).

Svojedobno je izjavio da se neće vraćati u reprezentaciju dok je Stojković izbornik. "Svi znaju moju priču. Dok je taj stručni stožer tu, za mene nema mjesta", rekao je tada Gajić.

Zanimljivo, Milan Gajić rođen je u Vukovaru, a odrastao u obližnjem Borovu, kamo se, kaže, uvijek rado vraća. Iako je rođen u Hrvatskoj, zbog srpske nacionalnosti nikada nije razmišljao o nastupu za Hrvatsku. „Oduvijek sam želio igrati samo za Crvenu zvezdu i Srbiju“, rekao je.

Obje su mu se želje ostvarile i danas igra za CSKA Moskvu, gdje je ove sezone upisao 12 nastupa i jedan pogodak, dok je za seniorsku reprezentaciju Srbije odigrao dvije utakmice.

Karijeru je započeo u OFK Beogradu, potom igrao za Bordeaux i Crvenu zvezdu, a kroz mlađe selekcije Srbije prošao je sve uzraste.