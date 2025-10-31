Rođen je u Hrvatskoj, ali nije ni pomišljao igrati za vatrene: 'Oduvijek sam želio samo Srbiju'

Novi izbornik srpske nogometne reprezentacije Veljko Paunović, koji je nedavno naslijedio Dragana Stojkovića Piksija, u ponedjeljak će objaviti popis igrača za nadolazeće kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Srbija će u studenom igrati protiv Engleske i Latvij.
Prema pisanju srpskih medija, očekuje se da bi poziv mogao dobiti i Milan Gajić, desni bek CSKA Moskve, s kojim je Paunović 2015. osvojio naslov svjetskog prvaka u juniorskoj konkurenciji.
Bekovske pozicije već su godinama jedan od glavnih problema srpske reprezentacije, pa je Stojković često koristio sustav s tri stopera. Gajić je posljednji put za Srbiju nastupio 21. ožujka 2024. u Moskvi, u prijateljskoj utakmici protiv Rusije (0:4).
Svojedobno je izjavio da se neće vraćati u reprezentaciju dok je Stojković izbornik. "Svi znaju moju priču. Dok je taj stručni stožer tu, za mene nema mjesta", rekao je tada Gajić.
Zanimljivo, Milan Gajić rođen je u Vukovaru, a odrastao u obližnjem Borovu, kamo se, kaže, uvijek rado vraća. Iako je rođen u Hrvatskoj, zbog srpske nacionalnosti nikada nije razmišljao o nastupu za Hrvatsku. „Oduvijek sam želio igrati samo za Crvenu zvezdu i Srbiju“, rekao je.
Obje su mu se želje ostvarile i danas igra za CSKA Moskvu, gdje je ove sezone upisao 12 nastupa i jedan pogodak, dok je za seniorsku reprezentaciju Srbije odigrao dvije utakmice.
Karijeru je započeo u OFK Beogradu, potom igrao za Bordeaux i Crvenu zvezdu, a kroz mlađe selekcije Srbije prošao je sve uzraste.
Jaoooo placem, nece igrati za nas neki tamo srpski anonimus, jer hoce igrati za propalu Caci repku Srbije. Unisten sam, propadam iznutra, smrc!