AFERA IDE DALJE

Turci suspendirali 149 sudaca zbog klađenja, predsjednik saveza poslao nove prijetnje

FREEPIK
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
31.10.2025.
u 14:23

Iz TFF-a su dodali kako su se desetorica sudaca kladila na više od 10,000 događaja svaki, dok je broj onih koji su se kladili na barem 1000 događaja 42

Disciplinska komisija Turskog nogometnog saveza (TFF) suspendirala je čak 149 sudaca na razdoblja između osam i 12 mjeseci zbog klađenja na ishode utakmica, dok se protiv još trojice vodi postupak.

Istraga TFF-a pokazala je kako se od 571 suca koji imaju licence za suđenje utakmica u turskim profesonalnim ligama njih čak 371 ima otvorene račune za sportsko klađenje, a 152 se aktivno klade. Od sudaca umiješanih u ovaj skandal, njih 22 (sedam glavnih i 15 linijskih) sudili su utakmice prve turske lige.

"Suđenje je časno zanimanje i svatko tko ukalja tu čast više nikada neće sudjelovati u turskom nogometu", zaprijetio je u četvrtak predsjednik TFF-a Ibrahim Haciosmanoglu.

Iz TFF-a su dodali kako su se desetorica sudaca kladila na više od 10,000 događaja svaki, dok je broj onih koji su se kladili na barem 1000 događaja 42.

Nije poznato je li se ijedan od suspendiranih sudaca kladio i na utakmice koje je on sudio.
Ključne riječi
nogomet Turska suci

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
