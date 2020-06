Robert Prosinečki govorio o Jugoslaviji i Hrvatskoj: Da nije bilo rata...

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Robert Prosinečki rekao je u petak u intervjuu španjolskim novinama AS kako je zadovoljan svojom igračkom karijerom, te da jedino žali što 1998. godine nije s Hrvatskom osvojio Svjetsko prvenstvo.

"Smatram da smo bili generacija koja je mogla napraviti nešto veliko 1998. na Svjetskom prvenstvu. Bili smo treći, bio je to veliki uspjeh, no zauvijek će ostati žal jer smo mogli biti prvaci svijeta", rekao je Prosinečki koji je tada bio strijelac gola u pobjedi od 2-1 nad Nizozemskom u utakmici za treće mjesto.

Španjolske novinare zanimalo je što bi se dogodilo s reprezentacijom Jugoslavije da nije došlo do rata.

"Teško je znati. No reprezentacija Jugoslavije, da je ostala okupu, borila bi se za europske i svjetske titule."

Upitan što bi promijenio u svojoj igračkoj karijeri da se može vratiti u prošlost odgovorio je da ne zna.

"Možda bih promijenio neke stvari, no općenito sam zadovoljan svojim životom kao nogometaša. Igrao sam za tri velika kluba, Crvenu zvezdu, Real Madrid i Barcu, pa za reprezentaciju Jugoslavije, a onda i Hrvatske. I to uz privatni život, s dvije kćerke i obitelj koju volim. Zadovoljan sam i ovom novom trenerskom etapom koju sam počeo 2006. godine", izjavio je.

Prosinečki je trenutačno trener turskog Kayserispora u kojem je bio i prije osam godina.

"Da, ponovno me pozvao Kayserispor. Prije osam godina sam bio došao ovdje te pomogao ekipi da se spasi ispadanja, a sada ćemo pokušati to isto. U subotu se nastavlja liga, a do kraja je preostalo osam kola. Zadnji smo no kada sam ja došao ekipa je bila udaljena 10 bodova od zone spašavanja a sada samo tri", rekao je.

Situacija s koronavirusom u Turskoj se popravila, kaže, no još uvijek u prosjeku bude 800 inficiranih osoba dnevno u zemlji s više od 80 milijuna stanovnika.

"Kayseri, grad u kojem živim, ima nešto više od 1,3 milijuna stanovnika, a broj oboljelih je prilično nizak. U mojoj ekipi testom nije detektiran niti jedan slučaj zaraze, no u Galatasarayu ili Ankaraguçuu, u velikim gradovima, bilo je zabilježenih slučaja", ispričao je.

Prosinečki je kao igrač 1987. osvojio Svjetsko prvenstvo s mladom reprezentacijom Jugoslavije, a četiri godine kasnije je s Crvenom zvezdom postao prvak Europe.

"Ta momčad se formirala i usavršavala tijekom četiri godine. Tadašnja jugoslavenska liga bila je iznimno snažna jer nismo mogli odlaziti u druge zemlje do 25. godine, nije bilo stranaca, a sve to je pomoglo tadašnjoj generaciji, sigurno najboljoj u bivšoj Jugoslaviji“, rekao je.

Prosinečki je 1991. godine prešao iz Crvene zvezde u Real Madrid gdje je ostao do 1994. godine.

"Ne smatram da sam doživio neuspjeh u Real Madridu. Ne žalim za odlaskom ondje. Što sam mogao učiniti više? Možda i jesam, no također je istina da sam imao nesreću s ozljedama. Kada bih se oporavio od ozljede, i vratio u formu, opet bi uslijedila nova ozljeda... Otišao sam zatim u Oviedo te odigrao sezonu na jako visokoj razini. Moj učinik je također bio dobar u Barci i kasnije Sevilli“, izjavio je.

Smatra kako je situacija s nogometnim talentima u zemljama bivše Jugoslavije dobra.

"S Dinamom i Crvenom zvezdom u Ligi prvaka, smatram da je situacija opet dobra. Nisu prošli skupinu, no bili su ondje, borili se, premda dolaze iz liga koje nisu tako moćne. No ondje uvijek ima talenata. Uvijek“, zaključio je.