Rijeka već zna gdje će slaviti kup, Dinamo će pjevati u autobusu

Dinamo i Rijeka mirno će igrati u zadnjem kolu nacionalnog prvenstva, plavi odavno nemaju bodovnog imperativa, a sad je i Rijeka ‘cementirala’ svoju drugu poziciju.

I to nije nevažno pred današnji finale kupa u kojem će se sresti ta dva kluba, dvije naše najbolje momčadi.

Igrat će se na stadionu Aldo Drosina u Puli s početkom u 18 sati, prvi put ove sezone plavi i bijeli igrat će na neutralnom terenu, a dolaze nakon svoje četiri međusobne utakmice u prvenstvu u kojima su bodovno izjednačeni, svaka je momčad upisala po jednu pobjedu (Rijeka 1:0 na Rujevici, Dinamo 3:1 u Maksimiru), dok su druga dva susreta završila remijima.

Sluga im je bio najbolji

Posljednji put na neutralnom terenu igrali su također u finalu kupa, tada je Rijeka, koju je vodio Matjaž Kek, slavila s 3:1 uz dva pogotka Marija Gavranović i jedan Darija Župarnića, dok je za plave pogodio Dani Olmo.

Rijeka i Kek slavili su tada duplu krunu, Ivajlo Petev na klupi Dinama nije ostao još dugo... No sad bi plavi na novoj neutralnoj destinaciji željeli do dvostruke krune.

– Osvojili smo naslov prvaka, a želimo duplu krunu. Momčad je jako gladna i motivirana, željna tog uspjeha. Sjajna je atmosfera u momčadi i imamo sve preduvjete za dobar rezultat – mirno je prije puta u Pulu kazao trener Dinama Nenad Bjelica.

Glad i motiv nisu upitni ni s jedne strane kad se igra ovakva utakmica, neće ni Rijeka tu biti u nekakvom minusu. Uostalom, protiv Dinama je u tom rezultatskom egalu ove sezone, bez obzira na to što je u sve četiri utakmice Dinamo pokazao više, no pamti se rezultat.

– Četiri smo puta igrali s njima, podjednake su bile situacije na travnjacima u svim tim ogledima. Ne želim im dati šanse za prilike i golove. Vjerujem da ćemo pobijediti i osvojiti kup, imamo puno samopouzdanja. Rijeka uvijek čeka na naše greške, ali za nas neće biti problema jer ćemo biti maksimalno koncentrirani. Kvalitetni su u napadu i zabijaju dosta pogodaka. Brzi su u tranziciji, imaju igrače koji to mogu završiti. Znamo što nas čeka, zato smo fokusirani kako nam se to ne bi dogodilo. Mi imamo kontinuitet cijelu sezonu i tako će biti i danas – kazao je Emir Dilaver koji se s Rijekom susretao još dok je igrao za Ferencvaros, a i u dresu Dinama imao je “sudare” s njihovim navijačima.

Dinamo ne znači puno što je u sve četiri utakmice protiv Rijeke bio bolji kad to nije okrunio rezultatski. Možda baš ta činjenica povuče trenera Rijeke Igora Bišćana da ponovi taktiku iz posljednje utakmice, koja je na Rujevici završila s 0:0. U stilu Josea Mourinha “parkirao je dva autobusa” pred svoj šesnaesterac, a čudesno je branio Simon Sluga.

– U svim tim utakmicama u kojima nismo pobijedili Rijeku Sluga je bio najbolji igrač Rijeke. Ne znam kako će danas igrati, to je pitanje za mog kolegu Bišćana, ali mi smo spremni za sve opcije. Kad vidimo koji će sastav istrčati, znat ćemo što žele, a mi smo za sve opcije spremni – kaže Bjelica.

Bišćan u Rijeci od vatrenih navijača nije dobro primljen, ne navijaju na Rujevici, ali navijat će u Puli. Čudno, no Bišćana to nije smelo, on je sezonu, u kojoj je naslijedio Matjaža Keka i zatekao momčad u krizi, uspješno doveo gotovo do samog kraja.

– Na kraju sezone imamo priliku odigrati jednu posebnu utakmicu koja bi nam mogla ostati u posebnom sjećanju. Dinamo je favorit, ali mi ne mislimo biti samo sudionici finala. Imamo se čemu nadati i uz dobru podršku naših navijača u stanju smo s pobjedom na najbolji način zaključiti ovu sezonu – kazao je pred današnji finale trener riječke momčadi ne želeći otkriti hoće li krenuti s istom taktikom kao u posljednjem međusobnom srazu.

Pjesma za vozača Milu

U Rijeci su očito veliki optimisti pred ovaj susret, navodno su već rezervirali mjesto na kojem će slaviti osvajanje Rabuzinova sunca, nakon utakmice trebali bi u luksuznu stanciju Meneghetti nedaleko od Bala.

Dinamo nije ništa rezervirao, osvoje li kup, pjevat će u autobusu koji će, zbog odlaska u mirovinu, posljednji put voziti plavi dugogodišnji vozač Mile Bilić.

Napomenimo da propozicije kažu – ako po isteku regularnog dijela igre utakmica završi bez pobjednika, igrat će se produžeci dva puta po 15 minuta. Ako ni nakon produžetaka ne bude pobjednika, pobjednička momčad bit će utvrđena izvođenjem jedanaesteraca.

