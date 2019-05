Reprezentativac za samo jednu večer! Barić: Bišćan mi se nikada nije ispričao

Otto Barić (86), jedan od najvećih hrvatskih nogometnih trenera, na intervju dolazi s punom aktovkom uspomena.

– Ovdje, među ovim fotografijama i novinskim isječcima, pronaći ćete me u svim razdobljima moje karijere. Nogomet pratim od svoje osme godine, ja sam u njemu oduvijek, bio sam, kažu, talentiran nogometaš, a od 31. godine bavio sam se trenerskim poslom. U karijeri sam vodio više od 1800 ozbiljnih utakmica, trenirao barem osamdeset reprezentativaca raznih zemalja s po 50-60 nastupa za nacionalne momčadi – kaže nam gospon Otto, europska trenerska institucija.

>> Pogledajte što voze hrvatski reprezentativci

Povod ovoga intervjua nije samo presjek bogate Barićeve trenerske karijere nego i finale Hrvatskoga kupa, u kojemu će na suprotnim stranama biti nekadašnji Ottovi učenici; Igor Bišćan i Nenad Bjelica.

Obojica su u Barićevoj izborničkoj eri bili reprezentativci. Istina, Bišćan je kod Barića reprezentativac bio samo – jednu večer. Naime, te rujanske večeri 2003. godine dogodio se – skandal.

Išao sam u Ljubljanu

Te večeri Igor Bišćan, tada nogometaš Liverpoola, pobjegao je iz kampa reprezentacije u Čatežu.

– Zbog Igora išao sam u rujnu 2003. godine na utakmicu Kupa Uefe Olimpija – Liverpool u Ljubljanu. Ondje sam se sastao s Bišćanom i kazao mu: “Računam s tobom, ja ću te pozvati.” I ništa više. Ja sam ga pozvao, jako je naivno ispalo što je uopće došao u Brežice. Mi smo se tamo vidjeli, pozdravili smo se, bio je na večeri i ja ga nakon toga više nisam vidio. Došao sam na doručak; njega nema, pošaljem po njega. A s njim u sobi je bio Šimić. On je znao da ga nema, a nije mi rekao. I to je zlo. Kapetan momčadi. To je jedan od razloga zašto više nije bio kapetan – prisjeća se Barić.

Jeste li možda Bišćanu obećali da će igrati protiv Belgijaca i Bugara?

– Ne, nisam mu rekao ni da će igrati, ni da neće. Ali, čak i da sam mu nešto obećao, što nisam, Igor nije smio otići.

>> Evo po kojim uzorima bi vatreni mogli dobiti novi stadion

Je li vam se Bišćan ikada ispričao?

– Ne. Mi smo se vidjeli, pozdravili smo se, mi smo si jako dobri. Međutim, svakako se trebao ispričati.

Kakav je Bišćan kao trener?

– Dobar, ozbiljan, nije mu jednostavno jer je došao u momčad koja je funkcionirala pet godina s Kekom. Međutim, nezgodno je ono što je imao s riječkom publikom; katkad je bio, ne mogu reći neozbiljan, ali zaboravio je da postoji budućnost. Bio je mlad? To ne znači ništa. Ja mu sad dajem peticu za ovo što radi u Rijeci, ali kada mu ne bude išlo dobro, to će mu zamjeriti. A ja mu želim sreću. Želim mu da bude trener Dinama.

Je li Bjelica jedan od najvećih trenera u povijesti Dinama?

– To smatraju oni koji nemaju pojma što je trener. Trener je tek onda kad je najmanje dvije godine u klubu i kad je napravio nešto. Daj Bože da on bude najbolji, ali za mene nije još. Reći ću vam ovako: kada sam bio trener Rapida, u prvu momčad uveo sam petoricu 18-19-godišnjaka, Schöttela, Pecla, Herafa, Herzoga i Wurza, koji su još bili igrali za juniore. I oni su uskoro svi postali A reprezentativci. E, to ja ne vidim u Dinamu. Ne da nema mladih, ima ih, ali to su igrači izvana koji dođu u Dinamo. Ja sam u Rapidu imao pet “Šunjića”. I sad da ima Dinamo još dva Šunjića na drugim pozicijama, Dinamo bi imao jaku europsku momčad. Zato govorim da nema vizije, no to nema veze s Bjelicom. To je bilo u vrijeme Zdravka...

Ja sam ‘Klopp’

Bjelicu ste vodili u reprezentaciji, igrao vam je na EP-u u Portugalu.

– Bjelica je bio ozbiljan igrač, dobar igrač, timski igrač, ali nije klasa. Zato ne mogu reći ni da je klasa od trenera. Trenerska klasa je onaj koji osvoji dva-tri prvenstva za jedan klub, i ne samo to. On formira momčad za budućnost.

Niste pobornik nogometa kakav igra Bjeličin Dinamo?

– Pobornik sam napadačkog nogometa Borussije Dortmund, Liverpoola, ja sam “Klopp”!

A Dinamo igra nešto sasvim suprotno od toga?

– Ma, Dinamo ni ne igra! Pazite, ako gledamo momčad u prvenstvu, tu im se postavi na primjer jedna Gorica ili Belupo, pa u stanju su odigrati 1:1, to se nekada nije moglo dogoditi protiv jedne Dinamove prave momčadi, protiv Građanskog.

Bjelica očito zna igrati na rezultat?

– Da, za sada to ide, ali publika traži igru. Vi da pozovete Zambatu ili Azinovića, oni će vam reći: Otto je imao igru. Imao je u Zagrebu, imao je u Dinamu, u Rapidu. Bjelica ima rezultat, ali ne može kupiti igru, to se ne da - zaključio je Barić.

>> Što je trener Bjelica rekao uoči finala kupa pogledajte u videu na vrhu teksta