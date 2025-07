Rijeka otkrila nove dresove: 'Mi smo tu i ne idemo nikud!' Dizajner objasnio što ga je inspiriralo

HNK Rijeka predstavila je nove dresove za sezonu 2025./2026., četvrtu godinu zaredom u suradnji s renomiranim modnim dizajnerom Jurajem Zigmanom. Ove godine dresovi imaju dodatnu simboliku, dizajnirani su kao vizualna ostavština najslavnije sezone u povijesti kluba, u kojoj je Rijeka osvojila i prvenstvo i Kup. Zigman, strastveni navijač Rijeke i jedan od najcjenjenijih dizajnera s domaće i međunarodne scene, još jednom je unio emociju i estetiku u sportski dres.

"Ove godine imao sam čast ponovno surađivati s HNK Rijeka i dizajnirati četvrti dres u nizu, upravo u sezoni koja će ostati upisana zlatnim slovima u povijest kluba. Kada Rijeka osvoji prvenstvo i Kup, ne dizajniraš 'samo' dres. Radiš statement komad. Radiš komad koji kaže: 'Mi smo tu. I ne idemo nikud.' Dres koji će biti lišen svih sitnih detalja, dres koji je jednostavan i upečatljiv," rekao je Zigman.

Jedan od ključnih elemenata novog dizajna ostaje križ, simbol koji se već godinama veže uz vizualni identitet kluba. Zigman ga je ponovno interpretirao na svoj prepoznatljiv način: "I da, križ je opet tu. Jer iskreno križ je postao dio identiteta kluba da bi bilo čudno da ga nema. I navijači i klub su ga prigrlili kao nešto što se ne dira ali se svake godine iznova interpretira. Ove sezone sam ga zamislio kao da ga je netko povukao kistom, punim emocija, usred bure, dok val udara grote. Malo apstraktan, malo buntovan, baš kako volimo."

Zigman je dodatno opisao razliku između domaće i gostujuće garniture: "Bijeli s plavim križem. On je domaći, čisti, sve u skladu s morem, klubom i gradom. Crni za gostovanja, za one tihe trenutke kad znaš da dolaziš po bodove. I to u stilu. Ovo mi je već četvrti dres za HNK Rijeka, i svaki put si mislim kako sad napravit nešto novo, a da opet izgleda 'točno tako kako treba'? Odgovor je uvijek isti – slušaj osjećaj. I pusti križ da te vodi." Novi dresovi bit će dostupni od četvrtka u službenom fan shopu na Korzu, a već sada mogu se naručiti putem web shopa.