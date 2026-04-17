BIT ĆE ZAHTJEVNO

Rijeka na Maksimir dolazi bitno oslabljena, Victor Sanchez potvrdio crne slutnje

Nel Pavletić/Pixsell
Karlo Ledinski
17.04.2026.
u 16:34

Želimo se boriti za svaki bod koji je u igri svakog vikenda. Pripremamo se kao i uvijek, analizirajući protivnika koji je najbolji u ligi. Ne moram ja sada "otkrivati" Dinamo, već dugo igra jako dobro - rekao je Victor Sanchez

Nakon neočekivanog poraza od Osijeka (0:2) u prošlom kolu, Rijeku danas od 16 sati očekuje još teža utakmica, derbi s Dinamom. Situacija uoči dolaska u Maksimir nije najbolja za Rijeku, ključni igrač momčadi Toni Fruk pretrpio je ozljedu leđa na utakmici s Osijekom i za oporavak će mu trebati još vremena.

– Toni Fruk neće nam biti na raspolaganju nekoliko sljedećih utakmica. Razlog je udarac u leđa koji dobio na prošloj utakmici s Osijekom – rekao je trener Victor Sanchez.

Tu nije kraj nedaćama. Samuele Vignato i Teo Barišić su ozlijeđeni, a Alfonso Barco i Mladen Devetak propustit će susret zbog akumuliranih kartona.

No Sanchez kaže da u Zagreb svejedno dolaze po bod(ove).

– Želimo se boriti za svaki bod koji je u igri svakog vikenda. Pripremamo se kao i uvijek, analizirajući protivnika koji je najbolji u ligi. Ne moram ja sada "otkrivati" Dinamo, već dugo igra jako dobro. Ponovit ću ono što sam rekao uoči našeg zadnjeg susreta na Rujevici, otkad pratim hrvatsku ligu, ovo je, po mom mišljenju, najbolji Dinamo koji sam vidio. Za nas je ovo izazov i prilika da učinimo nešto što nikome dosad nije uspjelo, pobijediti ovakav Dinamo. Treba nam naša najbolja utakmica i imamo taj motiv – rekao je Sanchez, pa onda još komentirao glasine da će na kraju sezone sjajni stoper Radeljić Rujevicu zamijeniti Maksimirom.

– Ne znam ništa o tome. Ali to je tržište, nogomet je takvo okruženje i naviknuti smo na glasine. Za nas se ništa nije promijenilo. 
HNL Rijeka Victor Sanchez

