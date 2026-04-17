Predstavljena alkalna voda Cristiana Ronalda

Snaga prirode predstavljena je u bočici vode. Naime, na hrvatsko je tržište stigla voda čije benefite koristi i jedan od najpoznatijih sportaša današnjice – Cristiano Ronaldo. „Voda je jedna od temeljnih tajni moje karijere. Za mene je ona temelj života“, izjavio je Cristiano, a URSU9 je voda koju je odabrao za sebe te odlučio postati dio njenog tima.

Riječ je o prirodnoj mineralnoj vodi koja dolazi iz španjolskog izvora El Oso u Avili, a posebna je zbog svog pH9. El Oso na španjolskom znači medvjed, ph vode je 9 stoga je njeno ime logičan, lako pamtljiv slijed informacija. URSU9 voda se puni direktno na izvoru što joj omogućuje zadržavanje prirodne alkalnosti koju postiže filtrirajući se kroz stjenoviti okoliš, zbog čega i zadržava ugodan, osvježavajući okus. To se osjeti već pri prvom gutljaju jer se URSU9 voda razlikuje po svojom čistom, blagom, svileno mekom okusu.

Poznato je da alkalne vode niske mineralnosti potpomažu postizanje prirodne homeostaze organizma. Jednako tako, a to potvrđuje i sam Cristiano Ronaldo, ovaj tip vode je idealan za hidraciju organizma tijekom intenzivne fizičke aktivnosti, ali i rehidraciju organizma nakon treninga. URSU9 voda se zato posebno preporučuje svim sportašima.

Izvrsna je potpora neutralizacije kiselosti te vraćanju organizma u homeostazu, a blagotvorna je i za cjelokupni organizam - od usne šupljine do probavnog sustava. URSU9 voda se preporučuje svima koji paze na dnevnu hidraciju organizma, a učinci adekvatne hidracije se brzo mogu vidjeti i na statusu kože, koja poprima svježiji, blistaviji izgled. Isprobajte blagodati alkalne vode, osigurajte podršku vitalnosti cjelokupnom organizmu.

Na hrvatskom je tržištu URSU9 voda od sada dostupna u pakiranjima od 0,5 L i 1,5 L u svim Kaufland prodavaonicama, te odabranim Konzum, Spar, a uskoro i u Bipa prodavaonicama.

