HNL

Određeni suci za sljedeće kolo HNL-a: Evo tko sudi derbi Dinama i Rijeke

Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
16.04.2026.
u 15:43

Kolo se nastavlja u Koprivnici od 17:45 kada će Slaven Belupo ugostiti drugoplasirani Hajduk. Glavni sudac bit će Čakovčanin Patrik Kolarić, a VAR suci bit će Fran Jović i Vedran Đurak

HNS je danas odredio suce za 30. kolo HNL-a koje se igra u petak i subotu. Ovo kolo bit će specifično zbog zgusnutog rasporeda koji je odredio da se 31. kolo igra sredinom sljedećeg tjedna, a 32. sljedećeg vikenda. Tako će se ovog petka odigrati tri utakmice, dok su na rasporedu dva susreta.

Kolo se otvara u petak od 15:30 kada Gorica dočekuje Lokomotivu. Pravdu će na toj utakmici dijeliti Antonio Melnjak iz Rijeke, dok će u VAR sobi biti Dario Bel i Ivan Matić. Kolo se nastavlja u Koprivnici od 17:45 kada će Slaven Belupo ugostiti drugoplasirani Hajduk. Glavni sudac bit će Čakovčanin Patrik Kolarić, a VAR suci bit će Fran Jović i Vedran Đurak.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Nogometan ispunjeni petak zaključit će Osijek i Varaždin na Opus Areni. Za glavnog suca delegiran je Ivan Vukančić iz Benkovca, dok će njegov rad iz VAR sobe nadgledati Ivan Vučković i Dario Kulušić.

Dinamo će u derbiju kola na Maksimiru u subotu od 16 sati dočekati Rijeku. Susret će s terena voditi Patrik Pavlešić iz Duge Rese, a u VAR sobi bit će Mario Zebec i Luka Kurtović. Kolo će u Puli od 18:45 zaključiti Istra 1961 i Vukovar 1991. Glavni sudac je Ante Čulina, a pomagat će mu Ivan Bebek i Ante Čuljak.
