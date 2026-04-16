Odabran termin finala Kupa: Evo kada će se Dinamo i Rijeka boriti za Rabuzinovo sunce

Hrvatski nogometni savez objavio je satnicu odigravanja finala Hrvatskog nogometnog kupa. Već je otprije poznato kako će se posljednja utakmica (od ove sezone finale se ponovno igra na jednu utakmicu) igrati 13. svibnja na stadionu Osijeka - Opus Areni.

U utakmici koja će odlučiti o dobitniku Rabuzinovog sunca sastat će se Dinamo i Rijeka, a susret će početi u 18 sati. Momčad Victora Sancheza pokušat će obraniti naslov osvojen prošle sezone u dvomeču protiv Slaven Belupa, dok će Dinamo u svom 25. finalu kupa pokušati po 18. puta podignuti Rabuzinovo sunce. Rijeci će ovo biti 11. finale, a dosad je osvojila sedam naslova.

Naravno da finale samo po sebi ima veliki značaj za obje momčadi, ali za Rijeku je možda to ipak malo važnija utakmica. Kako je vrlo vjerojatno da će Dinamo osvojiti prvenstvo, a Rijeka završiti treća plavi bi krenuli na svoj europski put krenuli u kvalifikacijama Lige prvaka, dok bi Rijeka krenula u pretkolima Konferencijske lige. S druge strane, ako Riječani osvoje kup u Europu će krenuti u drugom pretkolu Europske lige.

Utakmicu će s posebnom pozornosti pratiti i Hajduk koji će najvjerojatnije završiti drugi u prvenstvu. U slučaju pobjede Dinama, bijeli bi otišli u kvalifikacije za Europske lige, dok ih pobjeda Rijeke gura u Konferencijsku.