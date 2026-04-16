Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POZNATA SATNICA

Odabran termin finala Kupa: Evo kada će se Dinamo i Rijeka boriti za Rabuzinovo sunce

Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
16.04.2026.
u 13:55

Hrvatski nogometni savez objavio je satnicu odigravanja finala Hrvatskog nogometnog kupa. Već je otprije poznato kako će se posljednja utakmica (od ove sezone finale se ponovno igra na jednu utakmicu) igrati 13. svibnja na stadionu Osijeka - Opus Areni.

U utakmici koja će odlučiti o dobitniku Rabuzinovog sunca sastat će se Dinamo i Rijeka, a susret će početi u 18 sati. Momčad Victora Sancheza pokušat će obraniti naslov osvojen prošle sezone u dvomeču protiv Slaven Belupa, dok će Dinamo u svom 25. finalu kupa pokušati po 18. puta podignuti Rabuzinovo sunce. Rijeci će ovo biti 11. finale, a dosad je osvojila sedam naslova.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Naravno da finale samo po sebi ima veliki značaj za obje momčadi, ali za Rijeku je možda to ipak malo važnija utakmica. Kako je vrlo vjerojatno da će Dinamo osvojiti prvenstvo, a Rijeka završiti treća plavi bi krenuli na svoj europski put krenuli u kvalifikacijama Lige prvaka, dok bi Rijeka krenula u pretkolima Konferencijske lige. S druge strane, ako Riječani osvoje kup u Europu će krenuti u drugom pretkolu Europske lige.

Utakmicu će s posebnom pozornosti pratiti i Hajduk koji će najvjerojatnije završiti drugi u prvenstvu. U slučaju pobjede Dinama, bijeli bi otišli u kvalifikacije za Europske lige, dok ih pobjeda Rijeke gura u Konferencijsku.
Ključne riječi
NK Rijeka Dinamo Rabuzinovo sunce Finale Hrvatski nogometni kup

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!