SUSPENZIJA

Bayern će u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka biti bez trenera

Hina
17.04.2026.
u 16:00

Bayernov trener Vincent Kompany propustit će prvu utakmicu polufinala Lige prvaka protiv PSG-a zbog tri žuta kartona koja je prikupio ove sezone.

Nakon što je dobio žute kartone tijekom ligaških utakmica protiv Arsenala (1-3) i PSV Eindhovena (2-1), Kompany je treći karton, koji pokreće automatsku suspenziju od jedne utakmice, zaradio u srijedu u susretu protiv Real Madrida.

Belgijski stručnjak je "požutio" nakon prigovora sucu Slavku Vinčiću nakon gola Kyliana Mbappea u 42. minuti za vodstvo Reala 3-2.

U akciji koja je prethodila Realovom golu, Antonio Rudiger je oborio Josipa Stanišića, a hrvatski reprezentativac je nakon utakmice kazao kako ga je Rudiger i vrijeđao. Vinčić nije dosudio prekršaj za Bayern, a nakon što su gosti zabili gol pokazao je žuti Kompanyju zbog prigovora.

Kada su ga pitali o suspenziji nakon utakmice, Bayernov trener je kratko kazao: " Ovo pravilo o suspenziji je prestrogo."

Kompany će propustiti prvi susret polufinala 28. travnja u Parizu, a vratit će se na klupu za uzvratnu utakmicu u Munchenu 6. svibnja.
