BITNA STVAR

Hoćete li na SP-u u Americi peglati kartice? Stručnjaci upozorili na što trebate pripaziti

FIFA World Cup - Inter-Confederation Playoffs - Final - DR Congo v Jamaica
ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Autor
Željko Janković
17.04.2026.
u 16:13

U istraživačkom izvješću podijeljenom s TechRadar Pro, Proofpoint je rekao da više od trećine (36%) službenih sponzora, dobavljača, partnera i podržavatelja nema potrebne mjere sigurnosti e-pošte koje bi im pomogle u obrani od lažnog predstavljanja domene

S obzirom na to da se bliži Svjetsko prvenstvo u nogometu bliži, kibernetički kriminalci će bez sumnje tražiti načine kako iskoristiti interes za krađu identiteta, prijevare i elektroničke prijevare - a istraživači sigurnosti u Proofpointu primijetili su da im neće biti teško to izvesti, budući da mnogi partneri Svjetskog prvenstva ne čine dovoljno kako bi zaštitili svoje online identitete.

U istraživačkom izvješću podijeljenom s TechRadar Pro, Proofpoint je rekao da više od trećine (36%) službenih sponzora, dobavljača, partnera i podržavatelja nema potrebne mjere sigurnosti e-pošte koje bi im pomogle u obrani od lažnog predstavljanja domene.

„To može izložiti navijače, kupce i partnere povećanom riziku od prijevare putem e-pošte koja se predstavlja kao pouzdani brendovi“, rekli su istraživači.

Tvrtka je analizirala razinu usvajanja protokola Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) među sponzorskim domenama. DMARC je protokol za autentifikaciju e-pošte koji pomaže vlasnicima domena spriječiti napadače da lažiraju njihovu domenu. Funkcionira tako što provjerava rezultate SPF-a i DKIM-a te govori poslužiteljima e-pošte što učiniti ako e-pošta ne prođe te provjere, kao što je slanje, stavljanje u draft ili blokiranje. Implementacijom DMARC-a, organizacije mogu definirati koja se radnja treba primijeniti na poruke koje koriste njihovo ime domene.

Proofpoint je analizirao 25 ​​domena i otkrio da ih je 24 (96%) objavilo DMARC zapis na osnovnoj razini, što znači da je većina organizacija barem počela implementirati zaštite. Iako je pohvalno, istraživači su rekli da samo 16 (64%) aktivno štiti svoje ime domene najjačom DMARC strategijom - blokiranjem.

„To znači da više od jedne trećine (36%) još ne blokira lažne e-poruke koje pokušavaju predstavljati njihov brend“, zaključio je Proofpoint.

Nadalje, osam domena (32%) ima DMARC postavljen na način praćenja ili djelomičnu provedbu, što tvrtkama omogućuje da vide što se događa, ali ne i da zaustave lažne e-poruke.
